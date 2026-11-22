Buena prueba de que Donald Trump no está loco, aunque a veces lo parezca, es que sabe muy bien cuándo hay que callar y sonreír, cuándo no se puede alzar la voz ni articular despropósitos. El hombre que en los últimos años nos ha acostumbrado a su intemperancia verbal, que amenaza con invadir Groenlandia, convertir a Venezuela en el Estado 51 de la federación, anexionar a Cuba o a Canadá, darle la espalda a Europa o destruir en una noche toda una civilización, de repente es un huésped discreto y sonriente, que acepta un tercer lugar en los protocolos del banquete.

Lo que vemos con extrañeza es que no se ha necesitado una guerra mundial, como antes, para que los grandes imperios vayan aceptando su lugar en la cabina de mando. Claro que el peligro permanece, pero hoy nadie ignora que la China no solo es la potencia ascendente, sino que decidirá el destino del mundo en los tiempos que vienen. Extrañamente Putin, que hace cuatro años era mirado como un paria, recibiendo sanciones onerosas y cargando con el desprestigio de una guerra que el mundo rechaza, esta semana se ha sentado a la diestra del gran timonel Xi Jinping, y Trump no solo acepta sentarse a la izquierda, sino que les hace gestos de cordialidad a ambos.

Se diría que el orden de la posguerra, pactado hace 80 años en Bretton Woods y en Yalta, ha sido eficaz para impedir las grandes conflagraciones, a cambio de permitir y a veces estimular el estallido de muchos conflictos locales y periféricos. Corea, Vietnam, Camboya, Angola, República Dominicana, Israel, Pakistán, Bosnia, Afganistán, el golfo Pérsico, Centroamérica, Siria, Libia, Irán, entre otros, más numerosas guerras civiles y tribales, y las guerras globales del terrorismo y de la droga.

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En ese tiempo tres regiones se beneficiaron más que las otras del nuevo orden mundial: Europa, Estados Unidos y la China. Los tres son hoy fortines de prosperidad y estabilidad en un mundo donde solo unos cuantos tienen parcialmente lo que estos han gozado de un modo prolongado y sostenido. Por eso es extraño que Europa sea la gran ausente en el encuentro de los poderosos, que su prosperidad y su estado de bienestar no se traduzca en peso político ni en capacidad estratégica de influir en el rumbo de la historia.

Y es una lástima que Europa pierda importancia e influencia, porque a pesar de todo, siempre encarnó el modelo más notable de las virtudes de la democracia occidental. Lo cierto es que Europa está pagando una vieja deuda, la de haber sido al mismo tiempo el ejemplo admirable de un orden de civilización en su estilo de vida, su creatividad cultural y su libertad de conciencia y de pensamiento, y un ejemplo alarmante de pugnacidad, agresión y saqueo colonialista sobre el mundo.

Buena parte de la responsabilidad de las dos guerras mundiales la tuvo ese continente: las dos veces Europa fue capaz de encender el conflicto, pero tuvieron que acudir los Estados Unidos a sofocar las llamas. Y fue la magnitud aterradora de la Segunda Guerra Mundial lo que obligó a Europa a emprender uno de los experimentos políticos más exitosos de los últimos siglos: la Comunidad Europea.

Esta les ha servido más para garantizar su propia supervivencia que para mantener su influencia sobre el mundo. Si la Primera Guerra desplazó del poder a cuatro imperios: el alemán, el ruso, el otomano y el austrohúngaro, la Segunda no solo desplazó a los imperios del Eje, el alemán, el italiano y el japonés, sino que acabó a la larga con el imperio británico y produjo finalmente el eclipse de Europa.

Para poder convivir, Europa ha tenido que limarse las uñas; la oportunidad de disfrutar por primera vez en siglos de un período de paz y de prosperidad le ha exigido ser más respetuosa frente al mundo y desganada de su antigua soberbia. De César a Carlomagno, de Carlos V a Luis XIV, de Napoléon a Hitler, ese hábito de invadir y de mandar se interrumpió de pronto, y ha terminado dependiendo del miedo a Rusia y de la protección de los Estados Unidos.

Medio siglo de prosperidad y de bienestar la ha alejado de la mesa de las decisiones, y es una lástima, porque no hay en el planeta un modelo más notable de civilización capaz de conjugar la libertad con el goce de vivir, el cuidado de lo colectivo con el respeto de lo individual, en un entorno de convivencia y de refinamiento.

A su lado, de verdad, China es una factoría que ofrece prosperidad material y promoción social, pero intenta anular toda libertad personal; Rusia es un cuartel en el que no desaparecen ni la autocracia ni el miedo; y Estados Unidos es una extenuante feria de diversiones, donde un ritmo loco de trabajo y consumo no deja espacio para el refinamiento cultural ni para la verdadera libertad creadora. La India es un misterio, y ni África ni América Latina tienen todavía un modelo de prosperidad para sí mismas, ni de civilización para proponerle al mundo, y como se dice ahora, acuden al banquete solo como parte del menú.

Resulta extraño entonces que Europa, que España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Hungría, Polonia, Escandinavia, Grecia, los Balcanes, teniendo tanto para ofrecer como estilo de vida, memoria apasionante, riqueza cultural, prodigios del relato y refinamientos de la vida cotidiana, no logre convertir su modelo en una propuesta para el mundo, y se limite hoy a tener pesadillas con Rusia, sobresaltarse con el capricho americano, agradecer por su paz siempre tensa, y acunar la nostalgia de tiempos gloriosos.

Porque ninguno de los tres imperios que están sentados a la mesa tiene nada mejor que ofrecernos. Encarnan las tres tentaciones de las que habla El Gran Inquisidor de Dostoievski: ofrecen pan, milagros, amenazas; son capaces cada uno a su modo de aniquilar el mundo, y en ellos es cada vez más difícil la libertad y la alegría de vivir.

Es por ello que se nota tanto la gran ausente.