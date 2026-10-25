¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza?

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¿Por qué se entienden tan bien los contrarios? ¿Trabajan para el triunfo de un misterioso tercero? Es sorprendente la manera como los malos son la herencia que nos dejan los buenos. Los que niegan el cambio climático vienen después de los que han permitido el cambio climático y se han beneficiado de él. Antes de que venga Trump a apoyar el genocidio en Palestina, ya Biden ha tolerado el comienzo de ese genocidio. Antes de que llegue Bukele con sus megacárceles inhumanas, ya otros habían permitido la proliferación de las pandillas. Antes de que llegue Milei con su estrategia antipopular y sus curas de burro contra la inflación, ya los kirchneristas habían extenuado las arcas públicas sin control y sin previsión. Antes de que llegara Trump a manipular en su beneficio la usurpación del poder en Venezuela, ya los maduristas habían perpetrado esa usurpación. Antes de que llegara Abelardo a agudizar la polarización de Colombia, ofendiendo cada día al medio país que no votó por él, ya Petro había agudizado la fractura de la sociedad, declarando criminales a todos los que gobernaron antes de él.
Así bailan el tango cogiéndose el paso y aprovechando cada movimiento del otro para improvisar sus cabriolas. Un clima de tensión y conflicto crece en cada sociedad, y va contribuyendo a esa tensión extrema que calienta el planeta. Cada quien cree obedecer solo a sus convicciones ideológicas, sin darse cuenta de que es el caldero planetario el que está preparando sus desastres. Por eso los primeros en perder eco y relevancia son los moderados, los que llaman al orden y al entendimiento, porque el siguiente capítulo, al parecer, no es de construcción sino de destrucción, no es de tibieza sino de fuego corrosivo.
Pero es que uno no entiende por qué estalló la Primera Guerra Mundial en plena “belle époque”, hasta cuando comprende que durante todo el tiempo previo las naciones se habían venido armando desmedidamente sin saber para qué, y que todos los grandes inventos de un siglo industrioso, los trenes, los aviones, las metralletas, la dinamita, se habían ido acumulando y refinando hasta estar listos para la gran conflagración.
Las dos únicas cosas en las que toda la humanidad se pone súbitamente de acuerdo es en el valor del dinero y en el poder de las armas. ¿Y qué se necesita para una guerra? A veces ni siquiera ganas de hacerla, a veces simplemente los medios para hacerla.
Lo triste es que antes era menos fácil hacer la guerra que ahora, porque antes con una guerra todo el mundo perdía algo. Ahora en cambio estamos en un tiempo infame, más peligroso que nunca, cuando también la guerra se ha convertido en un negocio, y hay unos poderes que no necesitan ganar la guerra porque su triunfo está en que la guerra comience: el negocio es que haya guerra, y por eso es que se avivan las polarizaciones.
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto en el que ya no ganaron unos países o unos imperios sino otra cosa, el gran complejo militar industrial que desde entonces nos gobierna. Por eso desde hace décadas los grandes inventos de la industria son fruto de la ingeniería militar: los computadores, los teléfonos celulares, la inteligencia artificial. Vastos y minuciosos sistemas de espionaje, de vigilancia y control. Y lo más ominoso de su estrategia es que se nos venden como herramientas de comunicación, como instrumentos de la libertad y de la autonomía, cuando en realidad son una red en el sentido más sofisticado y más mortífero: una sutil y luminosa tela de araña.
Pero mucho nos equivocaríamos si pensáramos que la telaraña es un invento maligno. Su viscosa simetría es una estrategia de la vida, un misterioso recurso del universo. Su posible bondad o maldad parece estar más allá de nuestra comprensión. Ojalá sirva para la continuidad de la aventura de la vida, ojalá no sea el callejón sin salida que conduce al colapso.
Lo cierto es que a la historia no la gobiernan los caprichos de los individuos, por monumentales que parezcan. Augusto o Carlos V, Napoleón o Hitler, Putin o Trump, ¡qué pequeños resultan al cabo de unos cuantos años! Parecía que nada se moviera sin su consentimiento, pero al final son piezas de un tablero que gobierna otra voluntad. Como bien dijo Borges: “Dios mueve el jugador y este la pieza,/ ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza?”.
Hace poco vi en la red una entrevista que le hicieron a Isaac Asimov. Le preguntaron si los robots, o para hablar en un lenguaje posterior, si la inteligencia artificial iba a sustituirnos y a dominarnos. Su respuesta fue más bien desconcertante, pero llena de interés: “Cuando los robots sean suficientemente inteligentes -dijo-, deberían sustituirnos. Hay muchos ejemplos en la evolución de la especie humana, y en la evolución de la vida, donde una especie ha reemplazado a otra, porque era más eficaz que ella. No creo que el homo sapiens tenga un derecho divino a estar por encima de los demás. Si existe algo mejor, que nos reemplace. Es más, creo que somos tan malos conservando la tierra y los seres vivos, que cuanto antes nos sustituyan, mejor será para todas las formas de vida”. Inquietantes palabras.
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Julio Suárez Anturi(05213)•Hace 3 minutosLo de Isaac Asimov fue más bien una ironía (y un llamado de atención a la especie humana) que una predicción sobre el futuro de la Humanidad.
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DIEGO ARMANDO(25270)•Hace 19 minutosQue manera de escribir tan cautivante y reflexiva, perfecta para un domingo en la mañana donde el cuerpo y mente en pausa necesitan de una lectura refrescante.
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CARLOS(lcggj)•Hace 21 minutosExcelente columna. Gracias, WILLIAM. El planteamiento de ASIMOV, en efecto, es estremecedor, escalofriante e inquietante. Reaccionamos como humanidad ante el evidente desastre o, dejamos de existir, como les pasó a los dinosaurios.
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Jesús Antonio(k5lrf)•Hace 1 horaQue es Colombia ..ni tiene ninguno de esos tres renglones económicos …le recomiendo que se lance al ruedo político ..para que pruebe ese brebaje ..y demuestre que tiene capacidad De liderazgo que es lo que más necesitamos en este albañil en que nos han convertido los políticos y sus patrocinadores y los comentaristas como ud.. bla bla bla bla… "Hablar hablar y no poner en práctica es como arar arar y arar y no sembrar"
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Jesús Antonio(k5lrf)•Hace 1 horaEste "Guillermo", decepciona cada vez más, decir que por la gestión del Dr Petro tenemos al badulaque de ADLE es por lo menos una estupidez política; pero lo más preocupante es que un tipo de su capacidad no entienda lo más básico de un sistema socioeconómico.. y es que el capital invierte siempre en el renglón más rentable del momento y hoy lo más rentable tal vez lo único es el narcotráfico y las armas, pq la IA que es el tercer renglón..EEUU la perdió con China hace rato ..y este platanal …
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GONZALO(02bph)•Hace 2 horasY por qué quienes apoyan la corrupción han tenido palabras inspiradoras?
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jaime(83743)•Hace 2 horasUn abrazo, Maestro.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasW.O., como Ok estoy con vos en q’ hoy el orbe es un amasijo o mescolanza de cosas sin orden y sin sentido- te cuento q’ a veces soy bromista-, bien me parece q’ de nuevo se baraje y reparta, pero, ¿por dónde comenzar si desde Caín y Abel claro se dejó q’ nos depredamos?, y apenas siendo ellos dos con su apá y su amá. De fortuna somos mortales y esto cualquier día se acaba. Pero, en tanto, es conveniente seguir a quienes buscan imponer el orden: es la 1ª ley del universo. Atenas
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ANDRES(36588)•Hace 13 minutosLoco y desorientado
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 54 minutosBla, bla, bla, bla.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 2 horasA veces eres bromista, atenitas? Cada comentarete tuyo es una broma, mueve a risa y normalmente a carcajada; no en vano todos los periodistas te apalean casi a diario dog shit. Jajajajajaja.
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Mauricio(05056)•Hace 3 horasLa guerra a Sido el mejor negocio a través de los siglos nada nuevo y ahora la lucha es por salvar el planeta y Petro es un abanderado a un que le duela al seguidor de Rodolfo Hernández
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Antoine(88872)•Hace 3 horas… un chupamedias de los chavistas, Y por supuesto de Hugo Chávez… Así que deja fuera del tintero a Fruibendo Vélez, a Mancuso que lo invitaron a pronunicar un discurso en el congreso en Bogotá, cuando ya había asesinado a cientos de campesinos… etc… Y cuide sus libros porque Ordoñez los puede mandar a quemar… Repase la historia colombiana de Jorge Orlando Melo para que se ilustre!!!
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Antoine(88872)•Hace 3 horasColumna sesgada como muchas de las anteriores del señor Ospina. Primero, Petro ya no es presidente. en su primera campaña compitiendo con Duque, hay videos que enseñan atentado contra la vida de él. ¿Quienes eran? Vaqueros de las películas de Texas? Y los falsos positivos, y los del Aro, y la Granja de Furibendo Vélez era otro juego a los vaqueros. Ese es un criminal y Petro estaba y está en lo cierto. Y señala a los maduristas cuando el señor Ospina obtuvo el premio Romulo Gallegos por ser…
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leunamuno(9808)•Hace 3 horasVolvemos al programa educativo Acción Cultural Popular de Radio Sutatenza, medio de educación fundado en 1954 por la Iglesia Católica en el valle de Tenza, concretamente en la población de Sutatenza, Boyacá. El radio receptor funcionaba con una batería de 8 pilas de 750 gramos y 1,5 voltios c/u , que en suma eran 6 kilos y 12 voltios, mientras que hoy el celular pesa cuando más 250 g. que funciona con micro voltajes, y seguimos tratados como CHIBCHAS, gracias a dios.
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leunamuno(9808)•Hace 31 minutosGracias, Gines.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 2 horasInteresante tu comentario, Leunamuno. Saludos.
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Juan manuel(55312)•Hace 3 horasMi estimado William: Todo lo que dices es cierto y lo que ocurre en el presente tiene su explicación en el pasado y por eso hay que conocer la historia para no repetirla, pero no son los invento que explican el desarrollo científico-tecnologico como siempre lo has dicho el que explica los desastres y las guerras, sino las intenciones y propósitos perversos de quienes los usan con fines e intereses perversos y destructivos, incluyendo la prodigiosa IA.
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EDUARDO(72582)•Hace 4 horasEs la dialéctica querido amigo. Frente a lo que está sucediendo, vendrá una reacción. Pero demorará. El gobierno corrupto, ireesponsable e inepto de PETRO, creo al monstruo ABELARDO y lo trajo al gobierno. ABELARDO es el legado que nos dejó PETRO.
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DONALDO(67774)•Hace 4 horasAsimov lo que hace es enrostrarnos nuestra condición fatalista y naturaleza trágica.. Caminamos felices hacia el precipicio.
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Olegario(51538)•Hace 4 horasEstos lodos vienen de aquellos polvos o a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario, resume la introducción de los primeros párrafos. La maldad de los extremistas, de los radicales, llegó a su culmen (por lo menos en esta escombrera) cuando popularizaron el odioso término “tibio”, como si se tratara de una marca, de un estigma.
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Ganimedes(64121)•Hace 6 horasLa guerra siempre a sido el gran negocio sino que le pregunten a los gringos quienes con mucha anticipación sabian del ataque japones a Pearl Harbor como los israelies sabian del ataque de Hamas pero fueron permisivos para sacar reditos de ella.