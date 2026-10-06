Acortar la vigencia de la JEP sería un error muy costoso

En mi opinión, el presidente de la JEP reaccionó de manera equivocada al anuncio que se hizo sobre el recorte presupuestal a esa jurisdicción; en medio de la actual crisis fiscal, resulta desafortunado dejar la sensación de que sus integrantes no están dispuestos a revisar y morigerar sus gastos. Fue una apuesta muy arriesgada teniendo en cuenta lo mucho que ha costado avanzar en el posicionamiento de esa entidad a nivel nacional; los reavivados cuestionamientos a su trabajo nos han hecho retroceder 10 años.

La condena a todo el secretariado de las FARC por una docena de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cuya autoría aceptaron es un hecho sin precedentes a nivel internacional; quienes critican la levedad de las sanciones frente a las que habrían recibido en la justicia ordinaria olvidan que el problema nunca fue juzgarlos, sino lograr que fueran a la cárcel. La JEP permitió que en lugar de recibir unas penas teóricas enormes, se les pudieran imponer efectivamente otras que, siendo menos severas, cumplen los mismos fines.

Si se hubieran limitado a concentrarse en los crímenes más graves y representativos de los máximos responsables, en conceder las amnistías previstas para los delitos menores que las admiten y en resolver la situación jurídica de los guerrilleros y soldados rasos, hubieran necesitado menos tiempo, funcionarios y dinero para cumplir su encargo. La innecesaria pretensión de aportar toda la verdad sobre el conflicto, así como la de ampliar en exceso el círculo de personas vinculadas a sus investigaciones, ha terminado por congestionarla y ralentizarla.

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La duración de la JEP está prevista para 15 años que terminan en el primer semestre del 2028; aun cuando está contemplada una posible ampliación de cinco años, en la práctica es muy difícil de lograr porque requiere la aprobación de una ley en cuyo contenido se pongan de acuerdo las mayorías del Congreso sobre la necesidad de esa prórroga, las labores que durante ella se realizarían, las conductas de las que se ocuparían y la forma en que lo harían. Por eso creo que sería una buena idea no insistir en extender su período y dedicar el tiempo que le resta a reorganizar las actividades pendientes para evacuarlas pronto.

Por el contrario, acortar su vigencia sería una pésima decisión del gobierno porque todos los casos que no alcanzara a aclarar quedarían en la impunidad, ya que sus magistrados perderían competencia para seguir ocupándose de su estudio, y la justicia penal carece de ella desde la creación de la JEP. Esto se debe a que el estricto cumplimiento del acuerdo impide que quienes lo suscribieron puedan ser devueltos a la jurisdicción ordinaria solo porque uno de los firmantes (el Estado) opte de manera unilateral por no respetarlo. Si lo que se le critica a la JEP es que ha avanzado con extrema lentitud en su trabajo y que las sanciones que impone son muy benévolas, la reducción de su ámbito temporal solo conseguiría agravar ese escenario porque dejaría muchos delitos sin castigo.

Además, esa iniciativa podría generarle otro innecesario problema al gobierno: si bien nadie va a creer que con el recorte a la JEP busca favorecer a los antiguos guerrilleros de las FARC, siempre habrá quien pueda pensar que se le está ofreciendo un salvavidas a integrantes de la fuerza pública, en especial ahora que se rumora el retiro de Colombia de la Corte Penal Internacional, cuya preocupación fundamental -que dio lugar a una prolongada indagación preliminar- fue la deficiente investigación y sanción de los denominados falsos positivos.