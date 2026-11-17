El debate en torno a si el acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC es un referente a nivel internacional no deja ver con claridad el objeto de la discusión, pues mientras unos avalan su diseño, otros sostienen que el conflicto persiste. No debería haber duda en cuanto a que una cosa es el documento que traza la ruta para alcanzar la paz, y otra la forma en que se ha implementado; así lo entendió la Fiscal de la CPI cuando, al ser informada del texto final, manifestó que no tenía ninguna objeción sobre su estructura, y que se concentraría en supervisar su ejecución. De otro lado, la ausencia de parámetros para…

El debate en torno a si el acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC es un referente a nivel internacional no deja ver con claridad el objeto de la discusión, pues mientras unos avalan su diseño, otros sostienen que el conflicto persiste. No debería haber duda en cuanto a que una cosa es el documento que traza la ruta para alcanzar la paz, y otra la forma en que se ha implementado; así lo entendió la Fiscal de la CPI cuando, al ser informada del texto final, manifestó que no tenía ninguna objeción sobre su estructura, y que se concentraría en supervisar su ejecución. De otro lado, la ausencia de parámetros para ponderar sus ventajas y desventajas dificulta la valoración de cada una de las dos posturas.

Una primera nota distintiva del acuerdo radica en que, sin desconocer la importancia de sancionar las conductas punibles, se enfoca en la necesidad de intervenir en las principales causas del conflicto para evitar su prolongación. Eso explica que, de sus cuatro secciones, tres se refieran a la urgencia de atender esos factores (reforma rural integral, participación política y manejo de drogas de uso ilícito), y solo una se ocupe de lo relativo a la justicia.

Una segunda característica tiene que ver con este último factor. Si bien el modelo sudafricano supuso un gran avance al resaltar la importancia de la verdad, tuvo el problema de que vinculaba la responsabilidad penal al reconocimiento que los comparecientes hicieran de sus delitos, lo que llevó a que muchos de ellos no fueran admitidos ni, por consiguiente, investigados y sancionados. Para superar ese inconveniente, aquí se separaron esas dos facetas; la JEP debería encargarse de individualizar los crímenes más graves y representativos e imputárselos a los máximos responsables, independientemente de si ellos los reconocían o no. La búsqueda de la verdad se entregó a una Comisión y se acordó que no se abrirían indagaciones por las conductas que allí se relataran; su correcto funcionamiento requería un trabajo coordinado de esas dos instituciones: la JEP debería seleccionar los casos de los que se ocuparía, y el resto quedaría a cargo de la Comisión de la Verdad.

Un tercer aspecto destacable fue la creación de la JEP como un fórmula intermedia entre la opción de confiar la aplicación de justicia a un tribunal internacional –con lo cual Colombia habría manifestado su incapacidad de hacerlo–, y entregar su manejo al ya congestionado aparato judicial, solución que en Sudáfrica condujo a un enorme retraso en la persecución y sanción de los delitos.

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La cuarta cuestión que destacaría sólo estaba en el primer documento (el que fue negado en el plebiscito), y desapareció durante las negociaciones que condujeron al segundo que con el aval de la Corte Constitucional entró en vigor. De tiempo atrás, la ONU venía llamando la atención sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los acuerdos de paz, sin conseguir que ocurriera. El tema se plasmó en el texto inicial, pero tuvo que ser retirado para acatar la decisión de una mayoría que fue persuadida de que se pretendía imponer una “ideología de género”.

Cada uno de esos cuatro rasgos constituye una razón para afirmar que el acuerdo suscrito con las FARC es un referente a nivel internacional. Otra cosa es que no hayamos avanzado lo suficiente en la implementación de lo relacionado con el tratamiento de las causas del conflicto, o que la JEP haya terminado por mezclar indebidamente los componentes de verdad y justicia.