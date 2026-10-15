Del Pacífico colombiano a París: sensación de no futuro

La vida de un adolescente en el Chocó, Colombia, es muy distinta a la de uno que vive en París, Francia. Aun así, hay varios puntos de conexión y uno en particular que hoy se manifiesta de distintas maneras: la sensación de no futuro. En el Chocó, y en otros municipios del Litoral Pacífico colombiano, muchos niños, niñas y jóvenes han encontrado en el intento de suicidio el único camino. En Francia, miles de adolescentes retan a la Policía en las calles para reclamar derechos negados. Un mundo que empuja a los menores de edad a la alternativa de no vivir más o los obliga a parar sus clases para protestar, es un mundo fracasado. Al…

La vida de un adolescente en el Chocó, Colombia, es muy distinta a la de uno que vive en París, Francia. Aun así, hay varios puntos de conexión y uno en particular que hoy se manifiesta de distintas maneras: la sensación de no futuro. En el Chocó, y en otros municipios del Litoral Pacífico colombiano, muchos niños, niñas y jóvenes han encontrado en el intento de suicidio el único camino. En Francia, miles de adolescentes retan a la Policía en las calles para reclamar derechos negados. Un mundo que empuja a los menores de edad a la alternativa de no vivir más o los obliga a parar sus clases para protestar, es un mundo fracasado. Al mismo tiempo en ellos, en esos niños, en esas niñas, en esos jóvenes está toda la esperanza.

Con demasiada frecuencia el ruido de lo banal no deja escuchar lo profundo. Tal vez por eso no ha generado la reflexión colectiva que amerita el informe que presentó la Defensoría del Pueblo en el que alerta sobre la necesidad de apoyar la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en esas zonas del Pacífico en las que se presenta una alta incidencia de suicidio. En el reporte se dice con claridad que está ligado al racismo, el hambre y la violencia. Destaca de manera puntual la violencia basada en género.

Un informe de este tipo debería hacer saltar todas las alertas de una sociedad. Si no somos capaces de ofrecer la sensación de futuro a la infancia y a la juventud, si la realidad en la que viven empuja a muchos a quitarse la vida o intentar hacerlo, algo se debe hacer. La Defensoría en su reporte analiza 122 suicidios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los cinco y 28 años, y también 1.533 intentos en la región del Litoral Pacífico de Chocó, Valle del Cauca, el Cauca y Nariño. Leo varias veces el reporte para estar segura de que se incluye como límite más bajo de edad los cinco años. Un niño o una niña de cinco, seis o siete años que no encuentra opción distinta. No hay palabra precisa para definir esa realidad.

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Dice la Defensoría en su reporte que “Municipios como Tumaco y Buenaventura, así como varios territorios del Chocó, registran altos niveles de desplazamiento forzado, amenazas y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, situaciones que generan impactos profundos sobre la salud emocional y la percepción de futuro de las comunidades”. La violencia ahí presente como amenaza real y concreta. Algunos llegan al suicidio para evitar el reclutamiento. Es un asunto de salud mental individual y colectivo.

En Francia, los estudiantes de secundaria salen a las calles para reclamar los profesores que hacen falta, mejorar las instalaciones en las que estudian hacinados y que las aulas se adapten al cambio climático, que los ha llevado a tomar clases a 40 grados en salones sin aire acondicionado. Los más afectados son estudiantes de las zonas vulnerables en donde también son víctimas de racismo niños y jóvenes migrantes, algunos de segunda y tercera generación que no acaban de encontrar ese lugar de futuro seguro. Una plataforma para repartir los cupos para estudios superiores se convirtió en una barrera insalvable para muchos. En las marchas la Policía no tuvo protocolos especiales por tratarse de menores de edad y se informa que son alrededor de 250 jóvenes heridos. También 50 agentes lesionados.

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En medio de esa sensación de no futuro hay signos de esperanza. En Colombia la Defensoría destaca el valor de las redes de cuidado que han tejido las propias comunidades para atender la salud mental, y en Francia los estudiantes que salen a la calle muestran que todavía quedan posibilidades para buscar salidas, para presionar respuestas y encontrar ese futuro esquivo.