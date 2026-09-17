La batalla por el relato: información pública bajo llave

Todos los Gobiernos buscan controlar la agenda y la narrativa. El de Abelardo de la Espriella va un paso más allá al convertir la comunicación desde el Estado en un acto de propaganda permanente que no responde preguntas, no permite debates ni facilita el acceso de los ciudadanos a información que no le pertenece al Gobierno de turno, sino a los ciudadanos. Con varias medidas el Gobierno mantiene la información pública bajo llave. Declarar insubsistente al director del DANE Ricardo Valencia luego de tres semanas en el cargo parece ser otro paso en esa necesidad de mantener el control sobre toda información del Estado.

Según el comunicado de la Presidencia, Valencia sale del cargo por afirmar, “sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno anterior”. ¿Ya se tiene un veredicto previo sobre las estadísticas de la administración anterior? Menciona también el comunicado que se requiere una revisión rigurosa de los datos y cuestiona que el saliente director hubiera desconocido la directiva que ordena silencio a los funcionarios públicos. No pueden dar entrevistas, ni hacer ruedas de prensa, tampoco hacer pronunciamientos sin previo visto bueno de Presidencia. Esa directiva impone barreras para el acceso de la prensa a la información y por esa vía es también una barrera para que los ciudadanos tengan información detallada sobre la acción del Estado.

El debate sobre la salida del director del Dane es doble porque nos pone a pensar en cómo puede una entidad ser autónoma si su director es de libre nombramiento y remoción y la entidad pertenece al Ejecutivo. Sin embargo, es claro que la Ley 2335 de 2023 le garantiza al DANE la autonomía para la investigación y difusión de la información. La decisión de declarar insubsistente al director por atreverse a hablar sienta un mal precedente porque desconoce esa autonomía, aunque el presidente pueda cambiar al funcionario cuando quiera. El nuevo director, Juan Manuel Alvarado, tendrá que cuidarse de no incomodar y de pararse bien en la fila sin salirse de la línea si quiere permanecer en el cargo. Parece ser condición para trabajar en este Gobierno. ¿Calladitos se ven más bonitos?

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No sobra hacer un elogio de los funcionarios incómodos, de las personas incómodas que tanto bien le hacen a la sociedad, aunque suelen ser piedras en el zapato para sus jefes. Esos que preguntan, que cuestionan, que “no hacen caso” ciegamente, esos que aportan pensamiento crítico ayudan a entender mejor la realidad. Son los que se salen del libreto quienes pueden decir que "el emperador va desnudo". Los poderosos, sin embargo, suelen preferir a los aduladores, a los que no cuestionan ni preguntan.

Los buenos líderes se rodean de personas con pensamiento propio que puedan controvertir sus ideas y aportar otras miradas. Los otros buscan quien aplauda sus decisiones y se someta a "la verdad" que dicta el jefe. Este Gobierno ha dado muestras de una necesidad muy grande de unanimismo y de narrativa oficial que dista mucho del modelo deseable en el ejercicio de la función pública en una democracia que es diversa por naturaleza.

La "batalla cultural" declarada por el presidente es absoluta, es prioritaria, es lo que en el fondo mueve todos los hilos de su gestión. No es nuevo, por supuesto, porque así se han impuesto muchas veces creencias y teorías que pasan por hechos sin serlo. Lo interesante es el nivel que ha adquirido en este Gobierno porque, más que la realidad, la percepción es todo, y la percepción se construye con IA, con videos, símbolos y ceremonias. A veces funciona y el relato parece real; a veces, se notan las costuras como en la salida del director del DANE, que nos permitió ver algo más de la batalla por el relato.