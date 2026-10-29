¡Que vivan los estudiantes!

¿Cómo puede la caída de una marquesina terminar en la caída de un régimen político? Esto ocurrió en Serbia. Entre uno y otro momento pasaron dos años y mucha historia que conviene ver porque el movimiento estudiantil que surgió allí y que ha dado un giro histórico a ese país comienza a escucharse también en muchas ciudades del mundo. Todo comenzó en Serbia y lo que pasó en las elecciones del pasado 25 de octubre es un episodio inédito que refleja mucho de lo que hoy está en juego en el mundo.

El 1 de noviembre de 2024 se cayó una marquesina en una estación de tren en la ciudad de Novi Sad, la segunda ciudad de Serbia. Murieron 16 personas en ese episodio que fue calificado por los estudiantes como un símbolo de la corrupción y la mala gestión del Gobierno. Ese día comenzó la caída del régimen de Aleksandar Vučić, quien se mantuvo 14 años en el poder haciendo piruetas legales como primer ministro o presidente, y en medio de muchas denuncias de corrupción. Un Gobierno calificado como populista y autoritario que mantuvo control sobre los medios de comunicación y persiguió a la oposición. Detrás de su caída está el movimiento estudiantil que comenzó con la protesta por la caída de marquesina y creció hasta llegar a convertirse en una propuesta política que ganó la mayoría absoluta con el Congreso al obtener 140 escaños. Los jóvenes sin experiencia política lograron lo que no pudo la oposición de los partidos organizados en años.

En las listas que respaldó el movimiento estudiantil curiosamente no hay estudiantes. La elección de los candidatos se hizo en un ejercicio de democracia directa en asambleas y reuniones en las que todos podían intervenir. Entre los elegidos hay varios profesores, una estrella del baloncesto, un cantante de ópera, un exgobernador del Banco Central, por mencionar a algunos. Es una alianza diversa e incluyente que refleja posiciones políticas de todos los matices con diferencias importantes que coincidieron en un par de condiciones: dejar por fuera a los políticos tradicionales y acabar con el régimen de Vučić. Los estudiantes presentaron a los votantes un listado de once propuestas y la primera de ellas es erradicar la corrupción. El experimento es tan novedoso que no es fácil hacer pronósticos sobre su futuro.

Publicidad

Hoy los movimientos de estudiantes y jóvenes crecen en Francia, Albania, Grecia, Italia, Portugal y Bélgica, entre otros países. Los jóvenes reflejan el hastío frente a gobiernos que han convertido la precariedad de muchos en norma, que han cercenado derechos y que no están ofreciendo alternativas a las nuevas generaciones. En casi todas las consignas aparecen reivindicaciones sobre educación, vivienda y protección del medio ambiente. El cambio climático inquieta a las nuevas generaciones y también el futuro del empleo por cuenta de lo que pasa con la inteligencia artificial. Además, quieren proteger la soberanía frente a potencias que buscan adueñarse de tierras y recursos. En cada país hay distintas banderas y el denominador común es que los jóvenes dan un paso al frente.

En Serbia se levantaron contra la corrupción, la represión y la censura. En Francia y Grecia piden mejoras en la educación. En Albania el detonante de la protesta fue un mega complejo turístico en el cual tiene intereses el yerno de Donald Trump; a esa causa se sumaron reclamos por vivienda y educación y hoy los jóvenes tienen en la mira tumbar al Gobierno. Para los próximos días hay convocadas nuevas movilizaciones en varios países. Cuando la juventud habla debemos escuchar, mucho más en un momento de tanta incertidumbre y oscuridad. Los mayores debemos reconocer con vergüenza que no les estamos dejando un mundo mejor. Tal vez por eso los jóvenes quieren asumir el mando. En Alemania un grupo se denomina “Gen Z regelt”, “La Generación Z resuelve” *. Tal vez a los mayores nos quedó grande el reto y ahora nos corresponde ver cómo avanzan y decir simplemente ¡que vivan los estudiantes!

* Hay varias traducciones posibles: "La generación Z resuelve" o también "toma el control" o "lo controla".