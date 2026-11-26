En las guerras siempre llevan la peor parte los civiles desarmados. Los vemos otra vez en los heridos que dejó la bomba que estalló frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio y en el ataque con drones al Comando de Policía en Cúcuta. Esas explosiones dejaron además viviendas y negocios destruidos. Son vidas impactadas. Esto lo conocemos, lo hemos vivido y padecido. Los responsables, que quede claro, son los grupos ilegales que atacaron con explosivos. El debate no está en saber quién atacó sino en cómo debe responder el Estado para enfrentar a los delincuentes.

Cuando se diseñan guerras o estrategias de paz se piensa en cómo golpear o cómo desmovilizar a los armados, pero poco se piensa en cómo se debe proteger a los civiles. Suelen quedar en segundo plano a pesar de que las guerras no se libran en campos abiertos en donde se enfrentan los ejércitos armados. Las guerras se libran en zonas en donde viven personas que intentan seguir adelante con sus vidas y sostienen los territorios mientras la política se mueve en el péndulo de guerra o la negociación. La violencia toca a la puerta de ciudadanos comunes, de niños, hombres y mujeres que no decidieron participar en una guerra. Son civiles los reclutados para convertirse en muertos anónimos de cualquier bando. Son civiles los obligados a desplazarse cuando arrecian las balas y las bombas. Son civiles las víctimas.

No pensó en los civiles el Gobierno de Gustavo Petro cuando comenzó a dar gabelas a los grupos ilegales a cambio de nada y les permitió crecer. No les exigió que cesaran los ataques a la población antes de ofrecer ceses al fuego. Ahora, cuando el péndulo político nos lleva a la guerra total, con un ingrediente peligroso de provocación innecesaria, los civiles quedan otra vez en medio del fuego cruzado. ¿Cómo protegerlos de la reacción de los armados? El terrorismo es difícil de anticipar, golpea en cualquier lugar y a cualquier hora. Por eso es un arma muy usada por los grupos ilegales. Con el terrorismo, sin importar cuál sea el blanco, se afectan los civiles.

El presidente Abelardo de la Espriella visita las zonas afectadas, hace consejo de seguridad, monta videos muy libreteados para mostrar su mano dura y luego regresa en medio de su escolta a sus palacios blindados. En cada territorio golpeado se quedan los civiles afectados esperando ayuda para reconstruir sus vidas. El impacto de un explosivo no se arregla con inteligencia artificial y toma tiempo. Se necesitan recursos, apoyo material y psicológico. Se quedan también los otros, los que no sintieron el impacto directo de las bombas, pero que caminan con miedo mientras esperan el siguiente estallido. Algunos, los que pueden, comienzan a pensar en otros horizontes, en otros lugares. Huir de la guerra ha sido una constante entre miles de personas que solamente quieren trabajar, avanzar y tener un futuro para sus hijos. La guerra no es buen futuro para nadie, por muy bien hecha que esté la propaganda que la promueve.

La Comisión de la Verdad en su informe final dijo que el saldo de víctimas fue de “más de 9 millones, de las cuales por lo menos medio millón perdieron la vida. Nueve de cada diez víctimas eran civiles”. Dice después con total claridad: “Esta no fue, pues, una guerra entre ejércitos combatientes, sino una en la que las armas apuntaron contra seres humanos en estado de indefensión. La guerra, con sus silencios, con sus estigmas, con sus mentiras, horadó el clima de la controversia pública, al punto de confundir al adversario ideológico o político con un enemigo”.

Las bombas, los drones, las armas apuntan otra vez contra personas desarmadas en estado de indefensión. No todas las víctimas serán cuerpos para empacar en bolsas y mostrarlos en piezas de propaganda deshumanizada. Muchos serán civiles desarmados. Serán los heridos, los muertos, los desplazados. ¿Quién puede protegerlos?