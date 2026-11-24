Por Zuleta Caricaturista con 20 años de trayectoria. Premio Excelencia periodística SIP 2025, Premio Nacional Periodismo Simón Bolívar 2024 y Premio Nacional Periodismo CPB 2022. zuletacartoonist Conoce más Temas recomendados: columna de opinión Escándalos Fiscalía Opinión Zuleta Síguenos en Google Noticias Comentarios Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación Haz clic aquí para cancelar la respuesta. Δ Haz clic aquí para cancelar la respuesta. Δ Contenido prémium Las noticias de hoy