Dago García: 30 años haciendo cine y televisión en Colombia

Dago García, productor, guionista y showrunner, lleva 30 años haciendo cine colombiano sin parar: desde 1994 ha producido al menos una película por año, con más de 30 títulos en su filmografía. En esta entrevista, a propósito de su libro Creatividad y escritura, explica cómo funciona su método. También habla de cómo la televisión le enseñó a conectar con el público y de por qué el cine de entretenimiento es un diálogo entre el autor, la obra y la audiencia.