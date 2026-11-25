Las grandes transformaciones globales se dieron usualmente tras grandes catástrofes, no antes. A las guerras napoleónicas que devastaron Europa les siguió el Congreso de Viena; a la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de París; y a la Segunda Guerra, Yalta. El mundo lo…

Nada más alejado de la lógica geopolítica, si es que tal lógica existe, que la comparación que se ha hecho entre la reciente cumbre de Shenzhen y la conferencia de Yalta. Aunque seguramente desconocemos buena parte de lo que se habló y se pudo haber acordado por debajo, es un hecho que mucho no salió de la cumbre de los tres “grandes”, Trump, Xi y Putin.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Las grandes transformaciones globales se dieron usualmente tras grandes catástrofes, no antes. A las guerras napoleónicas que devastaron Europa les siguió el Congreso de Viena; a la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de París; y a la Segunda Guerra, Yalta. El mundo lo acomodaban, se lo repartían podría decirse, los vencedores sobre las ruinas que dejaban las guerras, marginando de la repartija a los derrotados.

El congreso de Viena, al cual logró colarse Francia a última hora en cabeza del gran diplomático Charles-Maurice de Talleyrand, antes de que la “pusieran en su sitio” por su responsabilidad en la destrucción de Europa, creó un equilibrio entre las potencias de la época: Prusia, Austria, Rusia y el imperio Británico. Equilibrio sustentado en “esferas de influencia”, que duró poco menos de un siglo, con una primera escaramuza en la guerra franco-prusiana y finalmente estallaría en pedazos en Sarajevo.

Publicidad

La Conferencia de París de 1919 intentó organizar Europa tras la primera guerra implementando la filosofía de castigar a los agresores. Los imperios Austrohúngaro, Alemán y Otomano fueron canibalizados y desaparecieron de la faz de la Tierra. Numerosos castigos fueron impuestos a Alemania con el Tratado de Versalles: pérdida territorial, pago de reparaciones y desmilitarización, sembrándose de esa manera las semillas de la Segunda Guerra. En París se fundaron la Liga de las Naciones, liderada por los vencedores de la guerra y como un contentillo al presidente americano Woodrow Wilson, cuyo país nunca hizo parte del organismo y la Corte Permanente Internacional de Justicia.

En febrero de 1945 cuando la derrota alemana era cuestión de días, concurrieron en Yalta, península de Crimea, Churchill, Roosevelt y Stalin a organizar el mundo. Stalin logró que le entregaran Europa del Este, ya ocupada por el ejército rojo, un tercio de Alemania y las islas Kuriles de Japón. En Yalta y conferencias previas se creó la estructura de las Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad con los vencedores como miembros permanentes, en el que Francia logró también colarse. La Guerra Fría, que fue caliente fuera de Europa, quedó sembrada.

Una vez cae la Unión Soviética, sin catástrofe, nace por default el mundo unipolar alrededor de Estados Unidos como gran potencia. Mundo que se está deshaciendo pedazo por pedazo: el Consejo de Seguridad paralizado, el libre comercio ya no es tan libre, la democracia ya no es principio universal a defender, las guerras entre Estados resurgen, los golpes de Estado generan bostezos y la falta de consensos se apuntala.

El nuevo orden mundial aún se está gestando y no sabemos cómo será la criatura, pero lo que sí percibimos es que no existen las circunstancias para que Shenzhen sea Yalta.

No ha habido la gran catástrofe, ninguno de los tres exhibe el poder e influencia que tenían sus antecesores en París o Yalta, Rusia y Estados Unidos enfrascados en guerras inconclusas, China con la cuestión de Taiwán sin resolver y Trump a partir de enero, enfrentando un Congreso que busca cobrarle numerosas facturas. Un mundo con potencias emergentes y gobernanza limitada que difícilmente se alinearía con un “nuevo Yalta”.

En lo poco que estuvieron de acuerdo los tres reflejado en la declaración final es su autoproclamación de grandes potencias responsables de la estabilidad global (sic) y rechazo a la Corte Penal Internacional.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com