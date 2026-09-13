Editorial en video: “No podemos solo volver a donde estábamos antes del terremoto”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 13 de septiembre, en el que reflexiona sobre las heridas abiertas que ha dejado el terremoto del 10 de agosto y la necesidad de atender adecuadamente a las víctimas para llegar a mejorar sus condiciones de vida.