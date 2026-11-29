Editorial en Video: "¿Qué tal si abolimos la política de destruir al otro?

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 29 de noviembre, en el que se pregunta: ¿Por qué todas las declaraciones políticas se tienen que construir desde la exclusión?, a propósito de la orden del Consejo de Estado al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de rectificar sus declaraciones tras haber afirmado que el wokismo “es uno de los cánceres que amenazan la unidad nacional”.