Así sí era

Una gran noticia: por lo menos durante el primer semestre del 2022, Colombia tendrá una liga profesional de fútbol femenino a la par del talento de las deportistas nacionales. De 11 equipos pasaremos a tener 17. De tener 20 jugadoras, pasaremos a tener 30. Lo que antes era una liguilla ahora tendrá 150 partidos en total, con una fase de todos contra todos, cuartos, semifinales y una final con ida y vuelta. La apuesta del Ministerio del Deporte y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) propone posicionar al país como un referente en el fútbol femenino. Con muchas dudas aún en el aire, se trata no obstante de un gran avance producto del trabajo arduo de las futbolistas.

La Dimayor acordó destinar recursos propios, unos $100 millones mensuales por equipo, para sumarse a los $3.000 millones prometidos por el Ministerio del Deporte para hacer una liga profesional respetable. Antes, no había partidos de todos contra todos, por el costo de los viajes, y el torneo terminaba durando poco más de dos meses. Ahora, los 150 partidos tendrán a las jugadoras recorriendo todo el país entre el 20 de febrero y el 6 de junio. Eso es clave para que más personas tengan acceso a partidos de calidad y crezca la afición por la liga femenina.

Otro punto importante es el tamaño de los equipos: pasarán a tener 30 jugadoras, 15 con contrato laboral y otras 15 como aficionadas. La situación contractual no es ideal, pues antes tenían 20 jugadoras con contrato laboral, pero sí fomenta una dinámica que puede dar frutos. Si los espacios de aficionadas se utilizan para crear escuelas de formación y alimentar procesos de crecimiento de posibles atletas, más jóvenes tendrán la oportunidad de ver en el fútbol un proyecto de vida.

Ese es el efecto clave de una liga seria y robusta. Lo que no se ve no se puede soñar. En cambio, si empezamos a normalizar la presencia de jugadoras de fútbol en las ciudades del país, con una profesionalización que valora su trabajo, abrimos puertas para una nueva generación de atletas. A eso hay que apostarle.

No todo es esperanzador, claro. La Dimayor ha dicho una y otra vez que no sabe si tendrá financiación para seguir con una liga de ese tamaño en futuros semestres. Los escépticos señalan que se trata de una medida transitoria mientras Colombia hospeda la Copa América femenina. Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, envió un reto en El Espectador: “Si no hay [recursos], no podemos hacer nada, estamos buscando un patrocinador. La gente se rasga las vestiduras cuando hablamos de eso, ¿pero dónde están? ¿Dónde está el impulso del sector privado para el fútbol femenino? Si no es por el Gobierno, no tendríamos fútbol femenino”.

Es momento de que el sector privado responda al llamado. Que este semestre de fútbol femenino sea el primero de muchos con una liga decente. Las colombianas lo merecen y el país saldrá muy beneficiado por una apuesta ambiciosa en el deporte.

