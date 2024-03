Biden busca enderezar la reelección

Joe Biden tropieza en política internacional mientras intenta mostrar su contraste frente a Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca. Foto: EFE - SHAWN THEW

El presidente Joe Biden pronunció, el jueves en la noche, el tradicional discurso del estado de la unión, dirigido este año al inicio formal de su campaña por la reelección con el reto de demostrar que su edad no es un obstáculo para su aspiración y que el país está mucho mejor de lo que demuestran sus encuestas de popularidad. Biden apareció enérgico y desafiante en sus afirmaciones, golpeó en repetidas ocasiones, sin mencionarlo, a su oponente Donald Trump, y tiene hasta noviembre para convencer al electorado de que él es la mejor opción frente a quien considera, y es, un peligro para la democracia. La imagen de hombre afable, empático y conciliador dio paso a un candidato dispuesto a enfrentar a su oponente con la firmeza necesaria.

El tema internacional ocupó un lugar destacado entre sus palabras por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, China y la gravedad de lo que sucede en la Franja de Gaza. Ucrania ha sido un aspecto central de su política exterior. Se ha jugado para frenar el expansionismo de Vladimir Putin y fustigó a los congresistas republicanos por no aprobar la ayuda militar requerida. “La libertad y la democracia están siendo atacadas tanto dentro como fuera de Estados Unidos (…) Si alguien piensa que Putin va a parar en Ucrania, les aseguro que no lo hará”, dijo. También criticó a su “predecesor” por la manera en que se ha referido a la OTAN, cuyas palabras consideró “indignantes, peligrosas e inaceptables”. En cuanto a China, sostuvo que no quiere “conflicto” con esa nación, sino “competencia”, a diferencia de Trump.

Uno de los temas más candentes es el de Gaza. La comunidad árabe, un buen número de jóvenes y el sector de izquierda de su partido le han hecho críticas fuertes a su política exterior de alineamiento con Israel. Biden trató de lograr un acuerdo de cese al fuego que no se dio y, para mitigar el efecto, anunció la creación de un puerto para enviar ayuda humanitaria, en medio de la crisis. La medida fue calificada como un débil anuncio destinado a tratar de mejorar su deteriorada imagen, ante su alineamiento con el gobierno de Benjamin Netanyahu y el repudio por los más de 30.000 muertos que ha ocasionado la política de retaliación del Gobierno israelí.

El reto de Biden es muy grande. Su nivel de aprobación es del 38 %, el más bajo de un presidente en la historia. Su tono enfático y por momentos agresivo buscó despejar las muchas críticas que se le hacen, comenzando por sus 81 años y los aparentes problemas de memoria que lo aquejan. Hace unas semanas, el fiscal especial Robert Hur le hizo daño a su imagen al definirlo como un “hombre mayor con mala memoria”. Frente al tema de su edad, dijo que, más que sus años, lo que importa es la visión de futuro de sus propuestas, frente a quienes quieren conducir al país hacia el pasado.

En materia interna, aprovechó para criticar de nuevo a Donald Trump y a los congresistas republicanos por querer olvidar lo que pasó con el asalto al Capitolio. “Mi predecesor y algunos de ustedes intentan enterrar la verdad del 6 de enero. Yo no lo haré”. Con el tema de la migración, también cuestionó a su predecesor y a los congresistas de derecha que han bloqueado la aprobación de una ley bipartidista que ayudaría a resolver la grave situación que se vive en la frontera con México. No es gratuito que Trump haya solicitado a su bancada oponerse a esta ley. También se refirió a su compromiso con los seguros Medicaid y Medicare, la defensa de la clase media y el aumento del impuesto de sociedades. Como hecho paradójico, las cifras de la economía son buenas, pues ha disminuido el desempleo y la inflación ha caído del 9 al 3,1 %.

Por último, en clara alusión a Trump, Biden apostó por “un futuro basado en los valores fundamentales que han definido a EE. UU.: honestidad, decencia, dignidad e igualdad (…) Ahora, otras personas de mi edad ven una historia diferente, de resentimiento, venganza y revancha. No soy de esos”. ¿Lo elegirán?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

