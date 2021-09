Bienvenido el POT, pero con discusiones previas

Es inaceptable que Bogotá tenga un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en 2004. No solo porque se supone que cada 12 años debe renovarse y ya llevamos 17 años de estancamiento político, sino porque esas casi dos décadas han venido con cambios sísmicos en la manera de entender las necesidades de la ciudad. Comenzando el milenio apenas se insinuaban las preocupaciones por la emergencia climática, pero no se tomaban en serio ni se involucraban en las políticas públicas de planeación. Tampoco pudieron haberse previsto los flujos migratorios extraordinarios, como la llegada de venezolanos a la capital. En el año de la pandemia vimos cómo una ciudad construida bajo criterios caducos no estaba preparada para evitar los hacinamientos y garantizar buenas condiciones de salubridad.

Por todo eso es bienvenida la propuesta de POT presentada por la alcaldesa Claudia López. Los sucesivos fracasos de Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa en aprobar la hoja de ruta para la capital han salido caros. Más aún, no han permitido que se sueñe una Bogotá ambiciosa y moderna. El Concejo distrital tiene en su poder que acabe la espera y se apruebe un documento útil para la capital, aunque eso no necesariamente signifique seguirle la cuerda a todo lo planteado por la administración distrital.

Hay varios aspectos muy positivos en lo propuesto por López. En contraste con la prevalencia del cemento en los proyectos de anteriores administraciones, el Distrito ha mostrado una necesaria prioridad por los aspectos ambientales y construir una ciudad mucho más amigable para los ciudadanos. Es así como se busca aumentar en un 30 % la estructura ecológica principal, pasando de 94.000 hectáreas a 124.000, y construyendo cuatro nuevos parques ecológicos. La construcción de las manzanas de cuidado, que con enfoque diferencial reconoce cómo la capital les ha fallado en particular a las mujeres, de concretarse podría ser una gran herramienta para combatir la desigualdad y que la capital sea mucho más accesible para todas las personas. Finalmente, dejar de ser tan Transmilenio-céntricos es un acierto de largo plazo para la movilidad. Las cinco líneas de metro, dos líneas de Regiotram, siete cables aéreos, 416 kilómetros de ciclorrutas y 221 kilómetros de red peatonal son propuestas acertadas.

Eso no quiere decir, entonces, que el Distrito tiene permiso de utilizar su aplanadora en el Concejo para hacer aprobar el POT tal cual. Persisten preguntas. No es claro que la proyección de las viviendas a construir sea suficiente y, además, la apuesta por la renovación por encima de la construcción parece ignorar que esos procesos han sido muy lentos en el pasado. En el plan de Bogotá-Región queda la incertidumbre por cómo garantizar el suministro de agua a la capital y a los municipios aledaños. Lo mismo ocurre con las cercanías al río Bogotá: ¿por qué no se hicieron estudios previos a la presentación del POT?

También hay un asunto clave: la participación ciudadana ha sido muy reducida. Con un plan que ata a por lo menos los tres próximos alcaldes, ¿no debería haber más voces críticas? Más teniendo en cuenta propuestas complejas como la modificación de las localidades, las zonas de renovación y varias polémicas que han despertado. Por eso el Concejo no puede aprobar a pupitrazo: necesitamos una discusión seria sobre la conveniencia de todo lo propuesto.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

