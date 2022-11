Buenas noticias en el Icetex

Más de 110.000 estudiantes con créditos se verán beneficiados con alivios a partir del año entrante. Foto: El Espectador

En espera de una reforma educativa ambiciosa que todavía no se ha presentado y sobre la cual solo conocemos algunas ideas, el director del Icetex, Mauricio Toro, anunció una serie de medidas en la entidad de préstamos educativos que servirán para aliviar a los jóvenes colombianos. De esta manera, el país se dirige a tener un sistema de educación mucho más solidario, enfocado en ampliar su cobertura y en reducir los costos para los estudiantes de todas las formas posibles. Se trata de una buena noticia después de tantos años de marchas y protestas de los estudiantes que no han sido respondidas del todo por los gobiernos.

En un comunicado de prensa, el Icetex anunció que “a partir de 2023 todos los nuevos beneficiarios que no tengan subsidio a la tasa de interés y no estén aún en período de pago de su crédito solo pagarán el IPC adicional (IPC+0 %)”. Eso, en la práctica, significa que a los estudiantes no se les cobrarán intereses sobre sus créditos educativos. Es una gran diferencia con los créditos en entidades privadas, que además del reajuste de la inflación suman un interés a la deuda que, en varios casos, se convierte en una carga difícil de solventar para los estudiantes una vez entran a pagar los montos enormes de las deudas.

Hubo quienes se expresaron en redes oponiéndose a que incluso se cobre el IPC, pero nos parece que para garantizar la sostenibilidad de una entidad tan importante como el Icetex es apenas justo que el monto debido se ajuste por inflación. Así no se descapitaliza la entidad y puede seguir apoyando a más estudiantes. Incluso antes de esta medida, abundan los relatos de buenas experiencias en el pago al Icetex, más allá de las críticas de que toda educación superior debería ser gratuita, que es un debate que se dará cuando se presente la reforma del Gobierno de Gustavo Petro.

Para quienes tienen línea de crédito de mediano o corto plazo, el Icetex anunció que será la institución de educación superior la que tenga que pagar los intereses adicionales a la inflación. Surge la pregunta de cómo se garantizará que esto no desfinancie a instituciones educativas que de por sí tienen problemas de recursos. ¿Vendrá algo sobre este tema en la reforma? No puede quedar pendiente.

En total, son más de 110.000 estudiantes con créditos que actualmente no tienen subsidios sobre los intereses y se verán beneficiados a partir del año entrante. “Estamos avanzando en nuestro compromiso de humanizar a la entidad, de aliviar la carga de los usuarios y de facilitar el acceso a la educación”, dijo el director Mauricio Toro. Es un buen paso.

Ahora, es claro que el problema de la educación en Colombia es mucho más profundo que la manera en que los créditos del Icetex se estructuran. La Ley 30 de 1992 tiene que reformarse y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, debe presentarle al país cuál va a ser la apuesta por financiar y respaldar la educación pública. Mientras tanto, con el anuncio de esta semana, es bueno saber que hay estudiantes sintiendo alivio gracias al Estado.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.