Cae el golpista ruso, celebra el régimen

La muerte de Yevgueni Prigozhin fortalece a Putin, que sigue enviando el mensaje de que su permanencia en el poder es inevitable. Foto: EFE - ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR

Yevgueni Prigozhin era un criminal de guerra. El líder del grupo paramilitar Wagner financió, con recursos que incluían dinero del régimen de Vladimir Putin, a unos 50.000 mercenarios que ayudaron en la invasión de Ucrania y a desestabilizar gobiernos en por lo menos otros 10 países, con especial énfasis en África. Su muerte, junto a sus colaboradores más cercanos el miércoles, cuando un avión privado que lo transportaba cayó en territorio ruso, se siente como el fin inevitable de una vida dedicada a la muerte y la corrupción. También es un recordatorio para el mundo entero de la manera en que Putin gobierna y debería dar pausa a quienes justifican a Rusia en su expansionismo global.

Al cierre de esta edición no tenemos confirmación de la razón que llevó al avión a estrellarse. Es probable que nunca sepamos qué ocurrió. El Kremlin, con su aparato de desinformación, dará alguna explicación no verificable por fuentes independientes y confiables. La inteligencia de Estados Unidos y la del Reino Unido no han dado detalles, pero han dejado entrever que seguramente se trató de una retaliación. No es difícil creerlo: Vladimir Putin tiene un largo historial de contar con la “suerte” de que sus enemigos políticos aparecen envenenados, o se caen por las ventanas, o sus aviones colapsan. Cuando no es eso lo que ocurre, se utiliza el aparato jurídico estatal para inventarse procesos y condenarlos a prisión. Alekséi Navalni, principal opositor político de Putin y quien también sobrevivió a un intento de envenenamiento, acaba de recibir otra condena a 19 años de cárcel. Mientras tanto, el periodista Evan Gershkovich, de The Wall Street Journal, está en detención preventiva por el régimen.

Ese es el Gobierno que defienden quienes apoyan la invasión a Ucrania y también quienes le han dado al régimen de Putin un espacio preponderante en la diplomacia global. Desde China, que mantiene con vida al Gobierno ruso a través de la dependencia económica, hasta los múltiples líderes latinoamericanos que construyen falsas equivalencias al dar sus veredictos sobre geopolítica internacional. Como si hiciese falta dejar más claro este punto, al hablar de la muerte de Prigozhin, Putin dijo: “Me gustaría señalar que estas personas han hecho una contribución significativa a nuestra causa común en la lucha contra el régimen neonazi”.

Con esto se cierra el capítulo extraño que empezó hace unos meses cuando Prigozhin intentó dar un golpe de Estado solo para pactar con Putin y exiliarse en Bielorrusia. Su muerte fortalece al régimen, que ve en el terror la complicidad que necesita para seguir enviando el mensaje de que su permanencia en el poder es inevitable. Mientras tanto, los muertos se siguen apilando en Ucrania, en una confrontación que va para largo y que mira con preocupación los cambios de voluntad en los gobiernos europeos y el estadounidense. En medio quedan las personas, tanto en Rusia como en Ucrania, que sufren los caprichos del régimen de Putin. Una tragedia por donde se le mire.

