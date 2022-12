Cambia el pico y placa, y seguirán los trancones

Bogotá es una mezcolanza de ideas por ejecutar, obras en proceso y una falta de visión conjunta de ciudad. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

El pico y placa en Bogotá lleva ya varios años de no ser una medida suficiente para sus objetivos. Las más recientes modificaciones anunciadas para 2023 por la Alcaldía Distrital muestran un intento por evitar las trampas que hacen los ciudadanos para poder andar por la ciudad, pero dejan en evidencia que no hay una estrategia clara de movilidad sostenible. Estamos en obra y los trancones serán aún peores, pero el servicio de transporte público sigue sin ser una alternativa viable para millones de personas, por lo que Bogotá queda sumida en un limbo extraño y una hostilidad notable hacia quienes utilizan los carros. Es lamentable que se pierdan también iniciativas importantes como el carro compartido. Falta trabajar más en cultura ciudadana y encontrar la manera de destrabar la movilidad.

Es una tarea difícil, por supuesto. No es culpa exclusiva de esta administración que Bogotá sea una mezcolanza de ideas por ejecutar, obras en proceso y una falta de visión conjunta de ciudad. Estamos, en este momento histórico, en el peor de los escenarios: comprendemos que el uso del vehículo particular no es sostenible para una capital colapsada de personas y con vías limitadas, pero los servicios de transporte público tampoco son la panacea y sus fallas hacen que no haya una apuesta de movilidad clara. Por eso hace un tiempo fue tan mal recibida la invitación de la alcaldesa Claudia López a “vender los carros” de las personas que no estaban de acuerdo con el aumento en impuestos y la limitación a la movilidad.

Entonces, los anuncios para el pico y placa de 2023 son entendibles, pero no dejan de ser frustrantes y auguran un año de movilidad restringida para millones de personas que trabajan y viven en Bogotá. Para evitar la compra de vehículos con placas par e impar se abandona ese sistema de la prohibición. Ahora cambiará cada cuatro meses. De enero a abril del año entrante, por ejemplo, en los días pares podrán circular los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Habrá que ver, con estadísticas en mano, si se aumenta la velocidad promedio de circulación, pero apoyamos a la Alcaldía en la necesidad de hacer algo al respecto.

Lo que sí es una lástima es que se abandone la medida del carro compartido, que permitía a las personas hacer grupos de tres viajeros y así saltarse el pico y placa. Según Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, “en un estudio que realizamos, encontramos que parte de la ciudadanía incumplía la medida de carro compartido”. Cada mes se imponen 4.200 multas aproximadamente por incumplimiento del pico y placa en Bogotá y en 2022 se impusieron más de 981 comparendos por incumplir el carro compartido. Sin embargo, la misma Secretaría de Movilidad reconoció que 58.000 vehículos adicionales circulan gracias a la medida. ¿Tal vez hizo falta más pedagogía? Si el objetivo es promover la circulación sostenible, ¿no es muy temprano para rendirse con el tema? ¿Y no es contradictorio, en cambio, seguir permitiendo pagar para saltarse el pico y placa sin importar el número de pasajeros en el vehículo?

Esas son, claro, las consecuencias de que el pico y placa sea más un remiendo insuficiente que una estrategia completa. Será otro año de trancones.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.