Colombia no, Venezuela sí: el cinismo de EE. UU.

La certificación es la evaluación anual con la que la Casa Blanca decide si un país coopera debidamente en materia de drogas. Trump atribuyó la inclusión de Colombia en la lista de reprobados a las “políticas socialistas…

Estados Unidos mantiene a Colombia en la lista de países que han fallado en la lucha contra el narcotráfico y, en cambio, sacó a Venezuela. La implacabilidad contra nuestro país, en contraste con la laxitud con que se trata a los vecinos, pone en evidencia que esta lista de “buenos y malos” no responde a criterios objetivos en la lucha antinarcóticos sino más como una herramienta de influencia geopolítica.

La certificación es la evaluación anual con la que la Casa Blanca decide si un país coopera debidamente en materia de drogas. Trump atribuyó la inclusión de Colombia en la lista de reprobados a las “políticas socialistas fallidas” del expresidente Gustavo Petro, y la embajadora María Consuelo Araújo le dio la razón. Aunque en ese gobierno se intentó un cambio de enfoque y se lograron cifras récord en la incautación de cocaína, es innegable que el crimen se fortaleció en el territorio y los cultivos ilícitos continuaron creciendo. La Política de Paz Total y el freno a la erradicación forzosa aflojaron la presión sobre la siembra. De acuerdo con un reporte del SIMCI, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en Colombia marcaron un nuevo récord al alcanzar las 261.000 hectáreas en 2024 (un aumento del 3,5 % frente a las 253.000 de 2023). Por ello, el aumento de las incautaciones no fue proporcionalmente significativo.

Ante el rigor que se nos aplica, desconcierta el doble rasero al mirar al vecino. Estados Unidos sacó a Venezuela de la lista de quienes no contribuyen a la lucha contra las drogas tras casi dos décadas de inclusión. La decisión se dio después de que Washington acordara con Caracas el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que duplicaría sus reservas probadas. La decisión es a todas luces política y su arista de fondo es el petróleo.

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La Casa Blanca justificó la medida aduciendo que Venezuela “ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos” y destacó la “creciente cooperación” del gobierno interino, citando el operativo donde se abatió a alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. Delcy Rodríguez asumió el encargo del régimen tras la intervención estadounidense que derivó en la extracción de Nicolás Maduro. Desde entonces, Miraflores y Washington congelaron las hostilidades.

Sin embargo, los informes de InSight Crime destacan que el narcotráfico en Venezuela jamás dependió de Maduro como individuo. El Cartel de los Soles es una estructura criminal difusa –no jerárquica– donde al eliminar un nodo, otro lo reemplaza de inmediato. Las estructuras no han desaparecido y las rutas de narcotráfico que pasan por el Caribe siguen activas. Además, es difícil hablar de una transformación real cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello –señalado por el propio EE. UU. como figura clave del narcotráfico– sigue al frente de la cartera de seguridad.

¿La razón de la certificación? Atraer inversión privada bajo la promesa de un entorno institucional normalizado. Mientras a Colombia se le aplica un rasero cuantitativo e inflexible por las hectáreas cultivadas, a Venezuela se le otorga un salvoconducto por conveniencia energética. Venezuela sigue colindando con enclaves hiperproductivos como Catatumbo y alojando al ELN en su territorio. Es claro que para Washington los datos ceden ante la geopolítica.

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