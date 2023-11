Con amenazas, el EMC torpedea cualquier diálogo de paz

Humberto de la Calle le respondió a Iván Mordisco por carta en su contra. Foto: Archivo Particular

Mientras celebramos que el Gobierno haya logrado reanudar los diálogos de paz con el Estado Mayor Central (EMC), este grupo criminal no puede pretender seguir aterrorizando a los colombianos. Su agresivo comunicado en contra de Humberto de la Calle, más allá de estigmatizar al senador, demuestra la arrogancia y el delirio en el que viven los líderes del EMC. No han querido aceptar que traicionaron el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, que traicionaron a sus excompañeros de las FARC y que las motivaciones que los llevaron a seguir alzados en armas no son altruistas ni ideológicas. Que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya tomado la decisión de reconocerlos como cálculo político para desarmarlos no borra el hecho de que son delincuentes que disfrazan sus crímenes con un fallido intento de mercadeo.

En un inusual comunicado, el EMC decidió atacar al senador De la Calle. Están molestos porque el congresista ofreció un diagnóstico acertado sobre ellos. Hace unos días, el negociador de la paz durante la administración Santos fue certero: “El llamado Estado Mayor Central es una colección de bandas narcotraficantes recogidas de un modo un tanto artificial bajo una denominación que nunca debió ser aceptada”. Y agregó: “¿Qué es lo que negocian? ¿Cuál es la ambición política de ellos? ¿Con quién realmente están negociando? ¿Hay línea de mando clara?”. La falta de respuesta a esos interrogantes, por cierto, es lo que ha dificultado la tarea del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, al intentar sentarse a la mesa con el EMC. La frustración por la violencia continuada del grupo criminal ha llegado hasta el presidente de la República, quien hace poco le lanzó un ultimátum.

Entonces, el EMC respondió con agresividad retórica. No vamos a reproducir sus señalamientos injuriosos contra el senador De la Calle, pero sí queremos recordar algo que no se puede ignorar: cuando alguien ataca verbalmente mientras al mismo tiempo sostiene un fusil y se ufana de estar en la criminalidad, lo dicho no es una opinión sino una amenaza. No hay diálogo ni debate entre dos partes con un notable desequilibrio de poder. La intimidación es peligrosa y un ataque contra la democracia. Si los miembros del Estado Mayor Central son serios sobre dejar las armas y regresar a la sociedad, necesitan aprender a respetar los mínimos que exige la Constitución. Eso pasa por no destruir al enemigo.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a este enfrentamiento con claridad: “Rechazamos el comunicado del EMC FARC-EP respecto a las opiniones de Humberto de la Calle. Reconocemos sus aportes a la paz. Respetamos sus opiniones, ellas nos ayudan a mejorar. El proceso de paz de 2016 es histórico e indispensable para la paz total”. Así es. Lo que se construya en los diálogos que se avanzan necesariamente pasan por el referente de lo pactado en La Habana. Un añadido para los miembros del EMC es tener que demostrar que no piensan cometer otra traición al país y, hasta ahora, su actitud ha dejado mucho que desear.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.