Mañana, más de 380.000 personas de los ocho municipios del Valle de San Nicolás, en el Oriente antioqueño, están llamadas a votar sí o no en una consulta popular sobre la creación de un área metropolitana. Más que la conformación de nueva burocracia administrativa, está en juego el modelo de desarrollo y planeación de un territorio cercano a Medellín que ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional y económico. Es decir, los votantes decidirán el futuro de su territorio. Por eso es tan delicado el caso de posible constreñimiento electoral para favorecer el Sí que revelamos el domingo pasado en las páginas de El Espectador .

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y las alcaldías de los ocho municipios promueven el voto por el sí. Los municipios donde este gane, pasarían a integrar un nuevo ente administrativo: el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Existen argumentos legítimos a favor y en contra que la ciudadanía debe sopesar sin presiones. A grandes rasgos, quienes le apuestan al Sí sostienen que crear esa entidad es la mejor manera de administrar necesidades comunes de los ocho municipios, como movilidad, planificación territorial y protección de los recursos naturales. Se crearía, por ejemplo, una policía metropolitana y una entidad de transporte pensada para la región, de modo que estas tareas no correspondan a la administración unilateral de cada municipio.

Quienes defienden el No temen que el proyecto comprometa la vida rural de sus municipios y que el modelo de desarrollo que implemente el área metropolitana reduzca o desplace la actividad agrícola, que sigue siendo fundamental en la economía de la región. También cuestionan que se crearía una burocracia innecesaria en Rionegro, donde el gobernador Rendón fue alcalde y tiene su principal capital político. Les preocupa que la nueva estructura concentre poder e influencia en ese municipio, en detrimento de los demás.

Sin embargo, la discusión sobre las ventajas y los riesgos del área metropolitana ha quedado ensombrecida por una denuncia que pone en cuestión la libertad con la que algunos ciudadanos llegarían a las urnas. El domingo pasado, El Espectador reveló testimonios de contratistas de distintas dependencias de la Alcaldía de La Ceja que aseguran haber recibido instrucciones para favorecer el Sí y entregar planillas con datos personales de familiares y amigos, incluidos sus puestos y mesas de votación. De acuerdo con sus relatos, la solicitud estuvo acompañada de advertencias sobre la renovación de sus contratos. Los hechos deben ser investigados por las autoridades competentes. Si se confirman, estaríamos ante una conducta delictiva, castigada con cárcel y agravada cuando la cometen funcionarios públicos. Y estaríamos, fundamentalmente, ante una estrategia politiquera inaceptable para que la gente vote con miedo, que le resta legitimidad al proceso electoral del domingo.

Recordemos que fue con esta consulta en mente que cambiaron las reglas para que la votación pueda prosperar. Hasta 2019, se exigía que participara al menos una cuarta parte del censo electoral de cada municipio. Ese año, el Congreso redujo el umbral al 5 % mediante la Ley 1993 –primera ley de autoría del congresista antioqueño Esteban Quintero, primo hermano del gobernador Rendón–. Sus promotores tenían un punto: la exigencia anterior era demasiado alta en un país marcado por la abstención electoral y dificultaba la conformación de nuevas áreas metropolitanas. No obstante, en un contexto de pocos votantes, planillas como las que la alcaldía de La Ceja habría encargado diligenciar permitirían cruzar los puestos y mesas de votación con la cantidad de apoyos al Sí esperados en cada lugar. Si esos votos no aparecen, la Alcaldía podría interpretar que el contratista incumplió, aunque no pueda conocer su voto individual.

Esta circunstancia lleva a que las garantías de transparencia y la vigilancia de este certamen electoral deban ser máximas. Mañana, cada ciudadano debe poder decidir tranquilamente sobre su futuro según sus convicciones y sus intereses. Ningún certamen electoral puede considerarse legítimo si los votantes no participan en plena igualdad y libertad.

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