Cuidado con la propaganda política disfrazada 

El consejo de ministros televisado corre el riesgo de convertirse en un espacio de proselitismo político si no se usa de manera adecuada. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El segundo consejo de ministros televisado por el gobierno de Gustavo Petro fue un éxito en contraste con el pasado. Tampoco era muy difícil que así fuera. Lo que necesitaba la Casa de Nariño era mostrar que la sublevación que presenció el país entero había pasado. Las ausencias fueron elocuentes: Francia Márquez, aún vicepresidenta de la República, fue retirada sin ceremonia de su cargo como ministra de la Igualdad. Susana Muhamad abandonó oficialmente el Ministerio de Ambiente, aunque no es claro si su renuncia irrevocable sigue en pie. Otra renuncia irrevocable que no fue la encarnó Alexánder López, director del Departamento Nacional de Planeación. Mientras tanto, Armando Benedetti siguió como ministro del Interior, enviando un elocuente mensaje sobre las prioridades del Gobierno. No obstante lo anterior, hay una pregunta más importante que el propio contenido del consejo de ministros: ¿es adecuado que un Gobierno en campaña política utilice su transmisión en cadena de manera periódica?

El presidente Petro ha dicho que los consejos televisados son un acto de democracia. Tiene razón, en parte. En efecto es útil que las personas puedan ver cómo se realizan reuniones que suelen ser a puerta cerrada. Es una manera de fomentar la transparencia y acercar las personas a su gobierno. En un país tan acostumbrado a que los acuerdos y negociaciones ocurran sin supervisión, mostrar abiertamente cómo conversa un gobierno tiene una simbología poderosa. Aunque, claro, también es impostada. En el momento en que se prenden las cámaras también se fomenta un cierto tipo de comportamiento: los colombianos saben que lo que están viendo no deja de tener algo de artificial. Eso no es culpa de un gobierno particular, sino de la naturaleza de la cultura del entretenimiento. No en vano el desastre del primer consejo televisado se convirtió en incontable fuente de memes y clips virales. La democracia moderna también pasa por la banalización.

Dicho esto, lo que una vez puede ser un ejercicio de transparencia también camina por una fina línea entre la democracia y el proselitismo. Sí, los colombianos están viendo a su Gobierno nacional, pero el mismo presidente de la República ha dicho que está trabajando para que su proyecto político sea reelegido. Ha sido explícito en dejar saber que el 2025 es el año de la ejecución también con miras a que las propuestas del cambio tengan capacidad de luchar en las elecciones del 2026. Por supuesto, está en su derecho como movimiento político, pero aquí entran algunas consideraciones al actuar como servidor público. ¿En qué momento la transmisión por canales de televisión del consejo de ministros deja de ser un acto de rendición de cuentas y cruza la línea hacia la propaganda política?

Curiosamente, no tenemos que ir muy lejos para encontrar un referente. Al principio, el programa Prevención y acción fue una herramienta útil para que el Gobierno nacional mantuviera a las personas informadas de las medidas tomadas en pandemia. Sin embargo, al alargarse en el tiempo, el presidente Iván Duque lo convirtió en un espacio de propaganda oficial. Un abuso del tiempo de los colombianos y de los recursos públicos. Los consejos de ministros no deberían cometer el mismo error. A medida que se caliente la carrera electoral, el presidente debe recordar que su rol es de garante de la democracia, no de promotor de candidatos en el tarjetón.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.