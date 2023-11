¿De qué sirve tanta hostilidad con el metro?

El metro de Bogotá no debería ser objeto de violencia retórica y necesita la articulación de la Alcaldía y la Presidencia. Foto: El Espectador & EMB

Era de esperarse que la primera contradicción entre el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente de la República, Gustavo Petro, fuese sobre la construcción del metro. Luego de que el alcalde electo dijera que el mandato en las urnas era claro a propósito de la construcción del primer tramo elevado tal cual como está contratado, el presidente respondió con hostilidad en su cuenta de X. Tildó esas declaraciones de “tontería” y dijo que su gobierno “no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado”. Lo que ha pasado en el último año, sin embargo, sí había puesto en duda que se pudiera ejecutar el cronograma pactado, por la insistencia de la Casa de Nariño en modificar los términos y soterrar parte del primer tramo. Lo importante es que, más allá del intercambio de declaraciones públicas, Alcaldía y Presidencia trabajen en conjunto para sacar adelante ese proyecto esencial para la capital. No hay justificaciones para más retrasos.

Mientras el presidente Petro ha gastado los últimos días en demostrar que los resultados electorales en el país no representan una derrota para su movimiento, lo que sí no ha podido ignorar es que en Bogotá el tropiezo fue mayor. Su candidato a la Alcaldía, Gustavo Bolívar, quedó sorpresivamente de tercero y la lista de su partido, el Pacto Histórico, al Concejo obtuvo menos curules que las esperadas. La baja votación, comparada con la que recibieron los candidatos Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, envió un mensaje claro sobre temas polémicos para la capital, en particular el metro elevado. Tiene razón el alcalde electo en decir que la votación en las urnas refrendó la continuación del contrato como está pactado, para evitar cualquier tipo de retraso, y la Casa de Nariño debería comprender que su labor ahora es facilitarlo.

En lo que sí tiene razón el presidente Petro es en decir que en nueve años no se ha construido el metro. No solo en esos nueve, el retraso de la obra se convirtió en un chiste nacional después de varias décadas de anuncios seguidos de obstáculos. El mismo mandatario lo experimentó cuando fue alcalde de la capital, pues, a pesar de las promesas, el Gobierno nacional terminó entorpeciendo el proyecto. Empero, esta situación debe llevar a querer ejecutarlo cuanto antes, no a buscar otras maneras de darle vueltas a la obra. Para cuando Bogotá tenga primera línea del metro, si es que ocurre, en todo caso será insuficiente para las necesidades de movilidad de la ciudad. Estamos en una carrera de actualización: la construcción del metro de manera acelerada es urgente precisamente porque lleva tantos años en el limbo de las promesas políticas por cumplir.

En su respuesta al alcalde electo Galán, el presidente Petro terminó su publicación con una sentencia hostil: “Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento”. El momento histórico requiere una actitud distinta. El metro es un proyecto entre Bogotá y la Nación, necesita la articulación de la Alcaldía y la Presidencia, y no debería ser objeto de ese tipo de violencia retórica. Está bien que el mandatario considere que no es la mejor manera de hacer las cosas y también que sienta frustración por lo que ocurrió cuando fue alcalde, pero ya van tres burgomaestres elegidos popularmente (Enrique Peñalosa, Claudia López y Carlos Fernando Galán) que piden la construcción del metro elevado en el primer tramo. Ante eso, el rol de Presidencia debería ser facilitar y acelerar la contratación de las demás líneas. A ver si, por fin, la capital tiene metro. Seguro las generaciones posteriores agradecerán al menos eso.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

