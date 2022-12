¿Deberíamos prohibir TikTok? Foto: Pixabay

La discusión está al rojo vivo en Estados Unidos, pero debería ser de interés para todos los países que se precian de ser defensores de la democracia liberal y de la libertad de expresión. TikTok, la red social que conquistó el mundo y es hoy la principal fuente de información para la generación más joven, incluyendo en Colombia, ha sido utilizada por el gobierno chino para espiar a periodistas y censurar cualquier tipo de discurso que se atreva a cuestionar el autoritarismo de Xi Jinping. Si la moderación de contenido de las redes sociales estadounidenses despierta alarmas sobre libertad de expresión, la manera caprichosa en la que se desenvuelve TikTok es otro nivel de peligro para las sociedades libres. Sería útil tener esta discusión.

La noticia pasó de agache, pero es gravísima. Una investigación interna de ByteDance, la empresa dueña de TikTok, encontró que por lo menos dos periodistas y varios usuarios estadounidenses fueron espiados por la aplicación para revelar fuentes protegidas por la ley. Esto es lo que sabemos y lo que ByteDance confiesa públicamente, pero hay suficientes indicios para pensar que el problema es mucho más profundo. El tema es relativamente sencillo: no hay empresa china que funcione sin influencia del Partido Comunista Chino. La dictadura de Xi Jinping se ha encargado de que todos sus casos de éxito empresarial operen siempre con una relación fluida con sus censores y en pro de sus intereses. La preocupación en Estados Unidos es que datos sensibles de sus usuarios puedan ser accedidos por el Partido Comunista Chino; lo mismo debería preocuparnos en Colombia.

Y es que las políticas de moderación de TikTok son empleadas de manera caprichosa. Hay un código de conducta, claro, pero los censores lo aplican a su antojo y con poca transparencia. Es claro para los creadores de contenido y para los periodistas que ciertos temas no pueden tratarse de manera directa. Cualquier mención a China, al genocidio de los musulmanes uigures, a la masacre de Tiananmen, o a las prácticas autoritarias del Partido Comunista Chino es censurado. Lo mismo ocurre, por cierto, en aplicaciones similares como Kwai. Con el problema de que, al ser cada vez más popular TikTok, se convierte en el espacio privilegiado del debate público, censurado al estilo chino que tan bien le ha funcionado a Xi Jinping.

¿Por qué prohibir TikTok y no, por ejemplo, Facebook? Hemos dedicado múltiples editoriales al problema de que empresas que operan como supraestados sean las que reglamenten el debate público digital, pero incluso aceptando esa realidad la comparación no funciona. Mal que bien, las compañías estadounidenses han respondido a la presión de sus usuarios para mejorar sus reglas de moderación y permiten críticas en el marco de la libre expresión como la entendemos las democracias liberales; TikTok, en cambio, adopta el capricho del autoritarismo como su principio orientador y no ha hecho mayor esfuerzo en hacer cambios que tranquilicen las preocupaciones de la sociedad civil.

El principal problema es que este debate no se está dando, cuando es uno de los asuntos más importantes para las sociedades digitales modernas. Importa el algoritmo que modera lo que vemos y lo que no; importa quién tiene acceso a los datos de los usuarios e importa qué gobierno es el que impone las reglas, así sea de manera indirecta. ¿Deberíamos prohibir TikTok y sus similares?

