El acuerdo de paz en Gaza es un alivio, así siga un camino tortuoso

Mientras escribimos estas palabras, miles de personas desplazadas caminan al borde de la costa en dirección a la ciudad de Gaza. Lo hacen porque, por fin, después de dos años de una violencia que pasmó al mundo entero y dejó decenas de miles de muertos, se silenciaron los fusiles y las bombas en el conflicto entre Israel y Hamás. El llanto de las personas tan pronto se informó que había un acuerdo y quienes salieron a las calles a bailar en Israel demuestran el cansancio, el dolor y la frustración que ha causado esta tragedia. Todavía faltan muchos detalles sobre lo que ocurrirá ahora, con muchos riesgos y, sobre todo, con la gran pregunta de si los responsables del genocidio responderán ante la justicia internacional. Sin embargo, no sobra celebrar el triunfo diplomático que representa este acuerdo, que también anuncia una reconfiguración de los poderes globales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige que se le reconozcan sus esfuerzos por la paz. Muy característica es su insistencia en que debió recibir el Premio Nobel de Paz y los mensajes que la Casa Blanca publicó tras la decisión acusando al comité noruego de privilegiar la política por encima de la paz. Sin embargo, más allá de su comportamiento adolescente, es cierto que el rol que desempeñó Estados Unidos fue esencial. No había manera de llegar a un acuerdo sin ellos, pues eran los únicos capaces de forzar al Gobierno de Benjamín Netanyahu a aceptar concesiones. El líder israelí calculó mal a su homólogo: leyó su llegada al poder como la luz verde para arrasar la ciudad de Gaza y tomarse la Franja por completo. Según reportan fuentes de The Guardian y The New York Times, el ataque de Israel contra los negociadores de Hamás en Catar fue la gota que rebosó el vaso de la paciencia del presidente Trump. Desde ahí el mensaje de la Casa Blanca a Netanyahu fue claro: aceptaba un acuerdo o perdía el apoyo de su principal socio comercial y militar. También hay reportes de que el mandatario estadounidense le dijo a su homólogo israelí que se estaba quedando solo contra el mundo. Tenía toda la razón.

Ahora, no es verdad que haya sido un logro exclusivo de Trump. Catar, Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes fueron esenciales para construir confianza con los negociadores de Hamás, darle voz a la Autoridad Palestina y demostrar que hay un nuevo orden mundial. La diplomacia de los países árabes no estaba dispuesta a viejas imposiciones coloniales, sino a trabajar en conjunto para llegar a un acuerdo que protegiera a la población palestina. Catar, en particular, desempeñó un papel clave en apelar a la vanidad del presidente Trump y reclutarlo como aliado. Una reunión entre esos actores y la Casa Blanca en el marco de la pasada asamblea de la ONU terminó de sellar los puntos de lo que sería el acuerdo de cese al fuego final.

Es un alivio la llegada a un acuerdo de paz. Empero, se trata del primer paso en un camino tortuoso. El plan propuesto por la Casa Blanca incluye un desarme de Hamás y su exclusión de futuras administraciones en Palestina, la creación de una fuerza internacional para salvaguardar la paz y, tal vez lo más complicado, la creación de una gobernanza internacional que ayude a reconstruir Gaza. Una paz duradera requiere todo eso y muchísimo más, incluyendo la construcción de mecanismos que les respondan a los palestinos el porqué de tanto sufrimiento. Las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia siguen vigentes. El genocidio que todo el mundo presenció no puede quedar en la impunidad.

