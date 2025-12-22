La irresponsabilidad del presidente con el Banco de la República

La realidad es que el descenso de la inflación se estancó en los últimos meses, pero leer al presidente Petro invita a pensar que estamos ante una conspiración.

El presidente, Gustavo Petro, decidió cerrar el año irrespetando una vez más la independencia del Banco de la República. Después de que el viernes pasado el emisor tomó la predecible decisión de mantener estables las tasas de interés, el mandatario usó su cuenta de X para lanzar una serie de acusaciones peligrosas que demuestran hostilidad hacia la institucionalidad y que la Casa de Nariño está en campaña política. Es una lástima, en vísperas de la prometida declaratoria de emergencia económica, que los años de este gobierno hayan estados marcados por la confrontación y las reprimendas, cuando podían entablarse conversaciones útiles para el país.

La realidad es que el descenso de la inflación se estancó en los últimos meses de este año. Pocas veces estuvo por debajo de los cinco puntos porcentuales y en octubre llegó al 5,5 %. En noviembre, el último dato conocido, bajó al 5,3 %, lejos de ser una reducción por la que el país pueda sacar pecho. Esto hizo que las predicciones de todos los observadores nacionales e internacionales tuvieran que adoptar la cautela sobre las presiones inflacionarias, lo que llevó a que el Banco de la República, históricamente precavido, mantuviera su tasa en 9,25 % para cerrar este 2025. Como explicó su gerente, Leonardo Villar: “después de una fuerte reducción en 2023 y 2024, el proceso de desaceleración de la inflación se trancó desde finales de 2024. Esperamos que se retome en 2026. En la medida en que eso pase y la desaceleración conduzca a que la inflación esté en el rango aceptable de más o menos un punto porcentual de la meta a finales del año entrante, y que termine 2027 en el 3 %, será más fácil mantener tasas estables”. Además, el Banco está preocupado, con justificación, por el caos político que rodea la financiación del Estado.

Sin embargo, leer al presidente Petro invita a pensar que estamos ante una conspiración. “El Banco de la República es independiente, pero solo del progresismo económico y de los trabajadores”, escribió en su cuenta de X, “el Banco de la Republica es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero, quieren frenar a Colombia por política, para ver si la gobernanza paramilitar regresa”. Sí, un presidente de la República está diciendo que el emisor no toma decisiones razonables teniendo en cuenta la inflación, sino que lo hace con el objetivo de ayudar al regreso del paramilitarismo. ¿Cómo espera que reaccionen los mercados internacionales y las personas que piensan invertir en Colombia? ¿De qué forma creer que se respeta la autonomía si a cualquier oportunidad se usan estigmatizaciones para asociar el Banco con los peores crímenes en la historia del país? La irresponsabilidad del mandatario, aunque no es sorpresiva, no deja de ser decepcionante.

La diatriba no termina ahí. El mandatario dijo que su primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lo llevó a un engaño que él “estúpidamente” aceptó y que esto es “quizá el peor error que cometí en mi gobierno”. Después, dice que a los economistas que piensan “la economía desde la economía clásica, la economía política, nos quieren llevar es a la cárcel, por orden del banquero” e intervino en el proceso contra Ricardo Bonilla diciendo que su acusadora es una “asesora uribista”. Es decir, no contento con sabotear la independencia del Banco de la República, también estigmatiza a la Fiscalía y a la rama Judicial. Faltando pocos meses para terminar su mandato, el mandatario eligió el caos y la hostilidad como mensaje final. Lamentable.

