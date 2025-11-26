¿Qué informe vieron en la Casa de Nariño?

La estrategia de atacar a los periodistas que vigilan al poder es común en el Gobierno Petro. Ahora busca desviar la atención. Foto: Archivo Pa

El presidente de la República, Gustavo Petro, quiere destruir la reputación del galardonado periodista Ricardo Calderón y de la prestigiosa Unidad Investigativa de Noticias Caracol sin siquiera responder directamente a las evidencias que nuestros colegas dieron a conocer el domingo pasado. En medio del escándalo que despertaron las revelaciones sobre los archivos de las disidencias de las FARC, el mandatario decidió respaldar a sus funcionarios e insinuar que todo se trata de un montaje, al tiempo que busca ensuciar el trabajo periodístico. Sin embargo, la misma Fiscalía reconoció el lunes por la noche que los documentos citados son verídicos. Pareciera como si en la Casa de Nariño no hubieran visto el mismo reportaje que observó el resto del país.

En el informe de Noticias Caracol que comentamos ayer en este mismo espacio se utilizan, principalmente, dos tipos de fuentes: la principal son documentos encontrados en memorias y computadores que las autoridades decomisaron a miembros de las disidencias que hoy lidera alias Calarcá. La segunda son miembros directos de la disidencia que dieron varios testimonios, reservando su identidad para poder hablar sin esperar retaliaciones. En concreto, lo que muestran las pruebas es que las bandas criminales veían con poca esperanza el futuro de los diálogos de paz y se comunicaban entre ellos las propuestas de miembros del Estado, en particular del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Después de un inusual silencio de más de un día, el presidente Petro respondió al informe en su cuenta de X. En síntesis, dijo que Huertas y Mejía son víctimas de un montaje por haberlo ayudado a depurar de miembros corruptos a las fuerzas armadas. Su publicación tilda de “análisis falso” el informe de Noticias Caracol y acusa a Calderón, líder investigador, de caer en una trampa de la CIA. Según el mandatario, la fuente principal es la agencia estadounidense, a pesar de lo dicho en el párrafo anterior. Debemos insistir: ¿qué reportaje vieron en la Casa de Nariño?

La estrategia de atacar a los periodistas que vigilan al poder es común en el Gobierno Petro, que solo se siente cómodo con los ecos que recibe en el sistema de medios públicos y en una amplia red de “medios alternativos” que reproducen la propaganda oficial sin mayor verificación. En campaña, el entonces candidato se molestó con un informe del mismo Calderón que contaba las visitas de su hermano, Juan Fernando Petro, a las cárceles del país. Como en ese momento, esta semana el presidente busca desviar la atención de las preocupantes revelaciones que hizo Noticias Caracol.

Vale aclarar que el informe en ningún momento señala culpables; lo que sí hace es mostrar cómo las autoridades llevan año y medio en control de información incriminadora sobre la que no hay noticias. Peor aún, la Fiscalía, en un comunicado, dijo que su verificación comprobó “la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de pesquisas”. Es decir que los correos electrónicos y los mensajes de texto que menciona la nota periodística existen, están en control de la DIJÍN y el país no los habría conocido de no haber sido por la labor de nuestros colegas. Eso no prueba la culpabilidad de los involucrados, pero por lo menos exige investigaciones serias y una actitud mucho más responsable del presidente de los colombianos.

