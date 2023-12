El arranque de Javier Milei

-FOTODELDÍA- AME3458. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/12/2023.- El presidente electo de Argentina, Javier Milei, sale al balcón de la Casa Rosada para saludar a simpatizantes, hoy en Buenos Aires (Argentina). El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este domingo a la Casa Rosada (sede del Gobierno) por primera vez como jefe de Estado del país suramericano, tras jurar el cargo en el Congreso y ofrecer su discurso ante la ciudadanía. El líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) se desplazó junto a su hermana y principal asesora, Karina Milei, en un vehículo descapotable hacia la Plaza de Mayo, donde, al alcanzar la altura de la Catedral Metropolitana, descendió del automóvil y caminó en medio del griterío de sus seguidores. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El nuevo jefe de Estado de Argentina, Javier Milei, asumió la presidencia el domingo anterior en medio de gran expectativa y no menos temores, tanto a escala nacional como internacional. La figura populista y estrambótica de ultraderecha que transmitió durante la campaña, ha dado lugar a una persona que, aparentemente, da un paso atrás frente a algunos de sus postulados más radicales, mientras insiste en llevar a cabo otros. Su ministro de Economía, Luis Caputo, repitió el martes anterior lo dicho por Milei: “No hay plata”, antes de anunciar una serie de medidas de choque que han sido muy bien recibidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que desde ya presagian problemas sociales en el país.

El nuevo mandatario ganó por una amplia mayoría sobre su oponente, que representaba más de lo mismo frente a un electorado urgido de un cambio. De allí que el radical discurso de Milei hubiera calado en la forma en que lo hizo, especialmente entre los más jóvenes y en un país con más del 40 % de su gente en la pobreza, siendo con anterioridad una sociedad con una inmensa clase media y grandes riquezas. El domingo, en su discurso de posesión frente al pueblo, y no en el Congreso como se suele hacer, fue ovacionado por una multitud que pedía a gritos el uso de la motosierra para los recortes, en lo que consideran ha sido el despilfarro de los dineros públicos. Afortunadamente, algunos de sus lemas de campaña más extremistas, como la dolarización de la economía y acabar con el Banco Central, han quedado, por ahora, por fuera de las medidas adoptadas.

Con tal de llegar a la presidencia, el presidente ultra de la primera vuelta se vio forzado a echarse para atrás en varios temas para la segunda, entre ellos la idea de erradicar a lo que denominó “la casta”; es decir la vieja clase política, toda, que había acabado con las riquezas del país. La negociación con el macrismo y su candidata, Patricia Bullrich, nueva ministra de Seguridad, demostraron que la solidez de sus ideas depende de la necesidad de alcanzar sus intereses personales. Algo similar le ha ocurrido con personas a las que insultó, como al papa, a quien llamó “comunista” y al presidente brasileño, Lula da Silva, a quien llamó “corrupto”. Ahora ha tenido que tragarse sus palabras para tratar de tender puentes. Y también pasó de decir que no tendría vínculos con países comunistas a reunirse el lunes con una importante delegación de dicho país.

En donde comienza a cumplir sus promesas, es en el ámbito de la economía. Caputo anunció, el martes pasado, una devaluación del dólar del 50 %. Reducción de los subsidios al transporte y la energía. No se licitarán nuevas obras públicas y se cancelan las licitaciones aprobadas que no hayan comenzado. Se reducen los ministerios de 18 a nueve. No habrá renovación de los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se suspende la pauta oficial en los medios de comunicación por un año. Se reducen al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias. Para paliar los efectos de las medidas, se mantendrán los planes Potenciar Trabajo y se duplicará la Asignación Universal por Hijo (AUH) y habrá un aumento del 50 % en la Tarjeta Alimentar. Milei ha dicho que su objetivo es recortar unos US$20.000 millones de gasto público (suma equivalente al 5 % del PIB).

Según los analistas, una fuerte devaluación sin un plan alternativo puede llevar a unos niveles muy altos de inflación y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Desde esta lógica, al afectarse gravemente el consumo, la que ponga freno al aumento de los precios será la recesión económica. El país está urgido de divisas, pues pronto tendrá que responder ante el FMI por la deuda que asciende a US$44.000 millones, que fue contraída con el Fondo en el gobierno de Mauricio Macri. Ya se verá en la práctica la efectividad real de las medidas adoptadas y el impacto social que tengan sobre una sociedad empobrecida.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

