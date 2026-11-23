En Colombia, la violencia ha despojado a miles de campesinos de sus tierras y alterado la estructura de la propiedad rural, al tiempo que ha abierto oportunidades económicas para quienes llegaron después. Por eso, la responsabilidad frente al despojo no termina en los autores materiales de la violencia. Quienes compran tierras en territorios atravesados por el conflicto tienen el deber de investigar su historia y procedencia, incluso si la transferencia de las escrituras ocurre de forma aparentemente legal. A esa conclusión llegó el Tribunal Superior de Cartagena en un fallo conocido por El Espectador, que ordenó a Carlos Alberto…

En Colombia, la violencia ha despojado a miles de campesinos de sus tierras y alterado la estructura de la propiedad rural, al tiempo que ha abierto oportunidades económicas para quienes llegaron después. Por eso, la responsabilidad frente al despojo no termina en los autores materiales de la violencia. Quienes compran tierras en territorios atravesados por el conflicto tienen el deber de investigar su historia y procedencia, incluso si la transferencia de las escrituras ocurre de forma aparentemente legal. A esa conclusión llegó el Tribunal Superior de Cartagena en un fallo conocido por El Espectador, que ordenó a Carlos Alberto Peláez Dangond –actual directivo de Coolechera y exdirectivo de Fedepalma– devolver al Estado 14 hectáreas del predio El Cucal –en la región de los Montes de María– para que estas sean entregadas a una familia campesina desplazada forzadamente en 1997.

La decisión es histórica para el movimiento campesino de Bolívar. El Cucal es un lugar emblemático de los intentos de reforma agraria en Colombia. Se trata de un terreno de 920 hectáreas que el Estado ha intentado adjudicar a campesinos sin tierra desde los años sesenta. Allí funciona un proyecto de palma de aceite de Oleoflores, empresa de Carlos Alberto Murgas Guerrero, exministro de Agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana, conocido como el zar palmicultor por controlar cerca de 50.000 hectáreas de ese cultivo.

La defensa de Peláez Dangond sostuvo que adquirió el terreno de buena fe y mediante una negociación legal. El Tribunal constató que no tuvo vínculos con los paramilitares ni participó en el desplazamiento de la familia. Sin embargo, concluyó que omitió indagar sobre el pasado del predio. La violencia paramilitar en los Montes de María era ampliamente conocida y, para 2004, Peláez Dangond ya había adquirido otras tierras en el municipio de María La Baja. Como este patrón es común en Colombia, la Ley de Víctimas estableció la figura de la buena fe exenta de culpa: no basta con alegar desconocimiento del origen de un predio; quien se opone a la restitución debe demostrar que actuó con honestidad y diligencia al adquirirlo.

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La decisión reconoció que la pérdida de esas 14 hectáreas estuvo ligada a la violencia de los paramilitares de alias Juancho Dique, uno de los jefes del autodenominado Frente Héroes de los Montes de María. La familia beneficiaria había llegado al territorio como parte de las 110 familias de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que reclamaban la adjudicación de tierras al Incora. Pero, en agosto de 1997, el asesinato del esposo y padre de la familia y las amenazas posteriores los obligaron a desplazarse.

El caso recuerda un patrón documentado en otras regiones del país. La violencia expulsó a campesinos de sus tierras y facilitó su concentración en manos de empresarios y grandes propietarios en territorios como San Onofre, el Catatumbo y el Bajo Atrato.

La reparación, sin embargo, enfrenta dilemas complejos cuando los terrenos ya albergan proyectos productivos. En este caso, el Tribunal no ordenó devolver físicamente las 14 hectáreas a la familia. Dispuso que el Fondo de Restitución de Tierras les pague una compensación equivalente al avalúo comercial y que el Estado asuma el proyecto palmicultor, cuyas ganancias podrán destinarse a reparar a las víctimas de la región. Es una salida que reconoce los derechos de la familia sin desconocer la realidad actual del predio. Pero también deja una lección: la propiedad privada no puede convertirse en un mecanismo para legitimar los beneficios económicos derivados de la violencia.

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