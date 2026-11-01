El debate del plan de ajuste exige responsabilidad

La reforma tributaria, llamada “Ley de Rescate Económico”, era necesaria, así el Gobierno de Abelardo de la Espriella haya tardado tanto en aceptarlo públicamente. Las promesas de campaña de no aumentar impuestos, respaldadas con distintos mecanismos retóricos por el ahora vicepresidente, José Manuel Restrepo, eran insostenibles ante la dimensión de la crisis fiscal. Por eso, celebramos la valentía de presentar un proyecto de ley poco popular y que está siendo atacado desde distintos frentes, incluso de los partidos oficialistas. Ahora, la Casa de Nariño debe dejar de buscar disimular que el grueso de la reforma se sostiene en…

La reforma tributaria, llamada “Ley de Rescate Económico”, era necesaria, así el Gobierno de Abelardo de la Espriella haya tardado tanto en aceptarlo públicamente. Las promesas de campaña de no aumentar impuestos, respaldadas con distintos mecanismos retóricos por el ahora vicepresidente, José Manuel Restrepo, eran insostenibles ante la dimensión de la crisis fiscal. Por eso, celebramos la valentía de presentar un proyecto de ley poco popular y que está siendo atacado desde distintos frentes, incluso de los partidos oficialistas. Ahora, la Casa de Nariño debe dejar de buscar disimular que el grueso de la reforma se sostiene en aumentos a impuestos y dar el debate de frente, pues la responsabilidad fiscal exige un sinceramiento adicional y ya no se le puede dar más largas al asunto.

No había manera de cerrar el hueco fiscal tan grande que tiene el país sin aumentar los impuestos y expandir la base tributaria. Eso se ha sabido desde hace tiempos. Dentro de sectores de la derecha colombiana hay un mito recurrente que cree que a punta de recortes del Estado se puede solucionar el problema, pero eso es un franco desconocimiento de las responsabilidades que ya están adquiridas en Colombia. El principio de realidad demuestra que algo como la motosierra de Javier Milei no puede ocurrir en nuestro país, a menos que el objetivo sea producir una catástrofe. Entonces, sí, la austeridad y el recorte de la planta estatal es una medida que el Gobierno De la Espriella puede usar, pero si no lo acompaña de herramientas para aumentar el recaudo y fomentar la formalización de la economía, sus promesas de ajuste fiscal se quedan cortas. Esa es la píldora amarga que ahora muchos de los congresistas de los partidos oficialistas están teniendo que tragar, después de haber hecho campaña con discursos francamente populistas.

Claro, importa a qué se le suben los impuestos, cuándo y cómo. El Pacto Histórico podría salir a cobrar que varios de los impuestos propuestos por la administración de De la Espriella son idénticos a los planteados por la administración de Gustavo Petro, como es el caso del IVA a las apuestas en línea. ¿Veremos, entonces, a la oposición votando a favor del Gobierno? En un debate responsable, eso debería ocurrir. Así como también esperamos apoyo progresista al IVA de 19 % a licores, impuestos a cigarrillos y vapeadores, impuesto al carbono y extensión de la sobretasa al sector financiero. De nuevo: necesitamos más impuestos y la posición no puede ser oponerse a cualquier propuesta que venga de la Casa de Nariño.

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Lo que no quiere decir que no se pueda hablar de lo difícil que está la situación para la clase media colombiana, que fue clave en la elección a De la Espriella y es la que más sufrirá con los nuevos impuestos. Hay que considerar las cargas sobre productos como frutas y verduras. También es útil la pregunta por los aumentos en los pagos que se harán en seguridad social, lo que va en contravía directa a la política de fomento de empleo. En un país donde es tan fácil caer en la precarización, ¿está pensando con el deseo el Gobierno al crear tantos incentivos para la evasión?

El Congreso tiene la palabra, pero necesita usarla con responsabilidad. El país tiene que poder dar debates serios sobre sus finanzas, sin que todo se caricaturice para volverse viral en redes sociales. Volvemos a la idea de sinceramiento: aplica para el Gobierno, que debe abandonar las maromas retóricas; para la oposición, que necesita valorar lo que sí va acorde con sus propias ideas; y para los congresistas oficialistas, de los que esperamos sepan dejar a un lado sus cálculos electorales. ¿Será mucho pedir?

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