El dinero de la cooperación de debe ir a los más vulnerables después del terremoto

Colombia tiene una oportunidad con la atención que Estados Unidos le está prestando a nuestro país. En entrevista exclusiva con El Espectador, Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de ese país, dio pistas muy claras de lo que puede hacer el gobierno de Abelardo de la Espriella para que el apoyo bipartidista se mantenga sin importar lo que ocurra en las elecciones que se celebrarán en una semana y que prometen ser un golpe a la gobernabilidad de Donald Trump. La clave está en concentrar toda la cooperación internacional, y en particular la estadounidense, para…

Colombia tiene una oportunidad con la atención que Estados Unidos le está prestando a nuestro país. En entrevista exclusiva con El Espectador, Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de ese país, dio pistas muy claras de lo que puede hacer el gobierno de Abelardo de la Espriella para que el apoyo bipartidista se mantenga sin importar lo que ocurra en las elecciones que se celebrarán en una semana y que prometen ser un golpe a la gobernabilidad de Donald Trump. La clave está en concentrar toda la cooperación internacional, y en particular la estadounidense, para los proyectos de reconstrucción de las zonas más vulnerables que fueron afectadas por el terremoto, como en el Pacífico colombiano. Eso implica que la Casa de Nariño empiece a reconocer la importancia de escuchar y respaldar a las comunidades étnicas que vienen pidiendo colaboración desde el Gobierno central.

Después de los problemas diplomáticos que causó la intervención del presidente De la Espriella en la elección de Estados Unidos, una llamada del mandatario al representante Meeks parece haber abierto la puerta para una colaboración bipartidista. Eso es fundamental, porque mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una popularidad en bajos históricos, del 33 % en la última medición, es claro que ese país va a tener un cambio de rumbo en su política pronto. Independientemente de cómo quede el Congreso después de las votaciones que ocurrirán en una semana, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata reconocen que la influencia del presidente Trump está disminuyendo. Por eso es que apostar todas las fichas de la diplomacia colombiana a su proyecto político hubiese sido nefasto para el país.

En la entrevista con El Espectador, el representante Meeks afirmó que él se encargará de pedalear que los USD 1.000 millones para Colombia, anunciados por el secretario de Estado, Marco Rubio, sean aprobados en la Cámara de Representantes. Eso sí, condicionó su apoyo a que una porción importante de esos dineros sean dirigidos de manera directa a las comunidades del Pacífico colombiano y con una perspectiva étnica. Meeks, que lleva 28 años siendo un aliado de Colombia en el Congreso de ese país, mencionó el Plan Marshall anunciado por el presidente De la Espriella como una oportunidad para que la reconstrucción rompa con la desigualdad de la región. Estamos de acuerdo.

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Sabemos que Colombia tiene múltiples necesidades y falta de financiación disponible, pero es importante que el terremoto, que despertó la solidaridad del planeta entero, sea respondido con inversiones históricas en las zonas afectadas. No se trata de sectarismo, sino de reconocer que la desigualdad lleva mucho tiempo sin ser atendida y que departamentos como Chocó necesitan toda la atención del Gobierno Nacional. Por eso, para que los demócratas y republicanos sigan respaldando los recursos que necesitamos, es una buena idea que el Plan Marshall de Abelardo de la Espriella muestre un plan para involucrar a las comunidades étnicas y escuchar a los pobladores de la zona. Ganamos todos.

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