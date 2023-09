El discurso de Uribe contra Uprimny es reprochable y peligroso

El expresidente Uribe está molesto por la columna 'Los falsos positivos, la JEP y Uribe'. En ella, el jurista Uprimny sugiere que, aunque es probable que el mandatario no diera la orden directa de las ejecuciones extrajudiciales, su línea de mando lo lleva a tener responsabilidad. Foto: Archivo El Espectador

Rechazamos los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el columnista de El Espectador Rodrigo Uprimny. Molesto por el contenido de una columna publicada en este medio el pasado domingo, el líder político, en vez de utilizar los abundantes mecanismos legales y públicos que tiene a su disposición para controvertir las ideas allí expuestas, decidió adoptar la misma actitud que utilizó en varias ocasiones durante sus mandatos: estigmatizar a quien lo critique, graduarlo de aliado del terrorismo, sugerir que está respondiendo a agendas ocultas y, de esa manera, tratar de destruir su legitimidad para cuestionarlo. No solo viola la libertad de prensa y de expresión, sino que pone en riesgo la vida de una persona que ha realizado sus análisis desde el respeto.

El expresidente Uribe está molesto por la columna Los falsos positivos, la JEP y Uribe. En ella, el jurista Uprimny sugiere que, aunque es probable que el mandatario no diera la orden directa de las ejecuciones extrajudiciales, su línea de mando lo lleva a tener responsabilidad. “Incluso si Uribe no incurrió en la responsabilidad penal de mando”, concluye el columnista, “es clara su responsabilidad moral y política. Los falsos positivos no solo fueron una consecuencia de una política de su gobierno, sino que fueron masivos”. Es entendible, porque ha sido su postura a lo largo de los años, que estas opiniones generen el disgusto y rechazo del expresidente Uribe. Lo que es inaceptable es la estrategia utilizada por él y por su representante legal para estigmatizar a quien ejerció su libertad de expresión.

En una publicación de su cuenta de X, el expresidente Uribe escribió que “el señor Uprimny podría ser uno de los responsables morales y políticos del terrorismo por sus posturas”. Se trata de un señalamiento gravísimo. En un país donde históricamente se ha señalado al disenso como estar aliado del terrorismo y hemos acumulado víctimas mortales por las amenazas que eso trae consigo, que un expresidente con tanto poder y reconocimiento público haga ese tipo de comentarios es peligroso. Es problemático también el deseo de proscribir ideas porque provengan de voces que incomodan. El objetivo del expresidente es que nadie escuche lo que el columnista Uprimny tiene por decir, sin siquiera entrar a dialogar con el fondo del artículo. Se trata de un doble golpe: se silencia una voz al restarle legitimidad y se la condena a ser señalada como “aliada” del terrorismo, en un país donde las fuerzas oscuras siguen muy presentes.

Lo lamentable es que el expresidente Uribe tenía muchas herramientas para expresar su inconformidad. Las páginas de El Espectador siempre estarán abiertas para quienes deseen controvertir a los columnistas. Adicionalmente, sus redes sociales son un espacio de amplia difusión que podría usar sin caer en falsos señalamientos. Finalmente, puede solicitar rectificaciones por las vías legales. Al decidir utilizar un discurso incriminante, envía el mensaje de que criticarlo trae costos para quienes lo hacen. En democracia, y viniendo de un expresidente de la República, es un acto reprochable.

