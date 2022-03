El registrador ha perdido la confianza

Los tropiezos y las salidas en falso de Alexánder Vega no han ayudado a blindar la institucionalidad en estas elecciones. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El registrador Alexánder Vega perdió la confianza de los colombianos. A la seguidilla de tropiezos, salidas en falso y declaraciones desentonadas se sumó ahora la apresurada propuesta de un recuento general de votos que, luego, fue retirada ante las críticas que recibió, entre ellas la de ilegalidad. El registrador dice que se siente orgulloso de haber generado con su intención un consenso entre los partidos, pero su actuar lo que ha hecho es fomentar los discursos de “fraude” en todo el país. Así es muy difícil creer que las elecciones de mayo tendrán la legitimidad que necesitan. ¿Es momento de considerar un registrador ad hoc para las presidenciales?

En Colombia está en oferta la irresponsabilidad, pues la hemos visto en todos los sectores políticos. Tal vez los peores agresores sean los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, quienes sin pruebas están sembrando dudas sobre la legitimidad de los resultados. El fin de semana, en un tuit lamentable, el expresidente Uribe escribió: “Estas elecciones dejan toda la desconfianza. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado”.

¿Se han aportado pruebas de una supuesta alianza entre el Pacto Histórico y el narcotráfico? Por supuesto que no. Tampoco hay indicios que lleven a levantar esas sospechas. La votación alta del petrismo en el Congreso, además, va de la mano con su fuerte participación en las consultas presidenciales. Era apenas natural que les fuese tan bien en las legislativas, donde se convirtieron en la fuerza más votada al Senado. Sin embargo, con sus palabras, los expresidentes Uribe y Pastrana están buscando patear la mesa de la institucionalidad sin fundamento alguno.

Lo extraño es que el Gobierno y el registrador Vega decidieran atender de inmediato los reclamos del uribismo. Pese a que el Pacto Histórico había en su momento pedido un reconteo, solo cuando el Centro Democrático se pronunció se vio la necesidad de, como dijo el registrador Vega, “llegar a la verdad electoral”. El anuncio del recuento elevó los ánimos en el petrismo, que llegó a tildar el proceso de un “golpe de Estado” y denunció, también sin pruebas, un supuesto quiebre en la cadena de custodia de los votos. Un desastre por donde se le mire.

Por suerte, ayer la Comisión Nacional de Garantías Electorales decidió no pedir el recuento. No es necesario. Los hechos están claros: hubo una subrepresentación en el preconteo de unos 390.000 votos del Pacto Histórico, que luego en el escrutinio se subsanaron. Aunque se trata de una cifra alta, no hay indicios de fraude, sino de errores por un diseño inadecuado de los tarjetones sumados a la inexperiencia de los jurados de votación. Como las denuncias públicas del uribismo tampoco están sustentadas en hechos verificables, no hay motivos para seguir cuestionando ese resultado.

Queda, eso sí, abierta la pregunta por la legitimidad de Vega como registrador. Ayer, el funcionario dijo que lamenta que el proceso electoral estuviese “herido de muerte de desconfianza”. Le faltó reconocer que él no hizo lo necesario para cuidar la confianza de los colombianos y, para completar, su actuar estas semanas ha sido errático. ¿No hay forma, por el bien de la democracia, de nombrar un registrador ad hoc que asegure la confianza en los resultados en la elecciones presidenciales de los próximos meses?

