El significado del triunfo de Lula da Silva en Brasil

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La victoria de Lula da Silva en Brasil se resiste a interpretaciones facilistas. El aumento de participación que lo llevó a obtener diez millones de votos adicionales a los que recibió en primera vuelta habla de muchos factores, desde la movilización del poder del Estado central hasta el rechazo que la candidatura de Flávio Bolsonaro, de ultraderecha, genera en una buena porción del electorado. Sin embargo, el bolsonarismo sigue vivo, con presencia contundente en el Congreso y en las gobernaciones, y Da Silva se enfrenta a su edad avanzada y a la inconformidad que produce la falta de relevos dentro de su partido político.
Nos parece, eso sí, que es un triunfo de la democracia en un país que ha coqueteado en varias ocasiones con regresar al autoritarismo que marcó buena parte de su historia. Flávio Bolsonaro tiene serias investigaciones de corrupción en su contra, mientras que su padre, Jair Bolsonaro, está en prisión por haber intentado dar un golpe de Estado. Siguiendo el ejemplo de su progenitor, Flávio ha dicho que no puede reconocer el resultado y ha pedido que anulen la elección. Por fortuna, parece estar quedándose solo en ese intento por desconocer la voluntad de la mayoría. Celebramos que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, haya reconocido el resultado. En su cuenta de X, escribió: “El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”. Ese es el tono que necesitan las relaciones exteriores de Colombia.
A propósito de la Amazonía, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, debe aprovechar la experticia del Gobierno de Lula da Silva en la lucha contra la deforestación. Brasil alberga el 60 % de la Amazonía mundial y este año va encaminado a tener la menor cifra de deforestación en su historia. Eso se ha logrado con un esfuerzo comprometido acompañado de recursos. Los resultados están sobre la mesa: durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, la deforestación tuvo un aumento de 60 % en promedio en comparación con los años de Lula, mientras que la tala alcanzó un pico en la historia de Brasil. Si nuestro vecino es un aliado esencial en esta lucha, ¿por qué no pensar en una cooperación más activa?
Lula da Silva es una historia de respeto institucional desde que empezó en la política; una apuesta por la democracia en un país que sufrió durante muchos años una dictadura militar. El reto que le queda para este, su último periodo, es encontrar la manera de bajar la polarización, tan evidente en los resultados electorales. Será difícil, especialmente por el radicalismo del bolsonarismo y lo sucia que fue esta campaña, pero la región necesita ser capaz de tramitar sus diferencias por las vías democráticas, y su triunfo en un continente que ha venido virando a la derecha en los últimos años fortalece su liderazgo. El gigante de Sudamérica puede ser un referente en ese propósito.
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Carlos Alfredo(jc2xg)•Hace 5 minutosExcelente editorial, gracias. Es deseable que el actual Gobierno tuviese la apertura para aprender lo positivo del contrario. Lo veo difícil.
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no(62473)•Hace 12 minutosQue va a hablar Abelardo con Lula ? le va a ensemar a lavar dinero de Saab?
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Gilberto(54899)•Hace 17 minutosAcá, el FILIPICHIN esta decidido a darle una patada en la cara a la Madre Natura.
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alberto(rx4s9)•Hace 48 minutosSeñor Director usted no lee noticias ? El ministro Borja acaba de derogar el decreto del gobierno Petro que protegia la Amazonía para siempre; van a permitir la explotación minera en la Amazonía. El país de Cristo Rey !
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Mario(16018)•Hace 59 minutosDe Lula, a años luz del desquiciado Petro que, desafortunadamente nos tocó aquí, dejando a su paso descomunal desastre, difícil de reconstruir en tres meses como quieren sus desadaptados seguidores.
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gustavo(6016)•Hace 1 horaDe la espriella tuvo que recular al ganar Lula un buen freno para el petardo de la espriella.
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Rob(65737)•Hace 1 horaMuy acertado Editorial. Esperanzador para América Latina que la ultraderecha haya tenido "un freno".
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Diana cp(85842)•Hace 1 horaUltraderecha? ya con eso demostró su poca formacion intelectual
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Diana cp(85842)•Hace 1 horaEl de extrema izquierda Lula no va a tener problema si es civilizado con el tigre Abelardo, diferente hubiese sido con un periquero, depravado sexual, cabeza del antidemocratico pacto de Valledupar como Petro o el faruco repugnante Cepeda o con un corrupto de Odebretch (aunque Lula hizo corrupción allí también) como el que se paso por la faja la democracia, el corrupto Santos
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Rob(65737)•Hace 1 horaSeñora Diana. ¿Usted en qué planeta vive para sostener tantas afirmaciones absurdas que expresan resentimiento e ignorancia sin límites? ¿No le parece repugnante denigrar del prójimo?
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Pelagato(41805)•Hace 2 horasEra el mal menor, pero no deja de ser una nociva concentración de poder en cabeza de un anciano de 80 años.
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Maria Eugenia(56068)•Hace 3 horasSu elección es causa de esperanza y señal de qu la democracia no ha muerto.
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leunamuno(9808)•Hace 2 horasSeñora, la democracia no puede ser solo elecciones, debe ser sostenible frente ala traición política.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 3 horasLos bolsonaros son delincuentes, tal como lo es trump, supuestamente abelardo, etc. Es la moda actual, que los pillos accedan al poder. ¡Plop! El caso “matarife” es sui géneris en Colombia; llegó con pretensiones de beato, manita en el pecho y lenguaje preñado de diminutivos engaña pendejos, luego sacó las uñas, las moto-sierras, perdón. ¡Es lo que entraña la ultraderecha! ¡Ni más ni menos! Ahhh…, ese “tono” del sheriff de nuevo cuño no se lo cree ni él mismo. ¡Otro que pretende embaucarnos!
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Diana cp(85842)•Hace 3 horasLos comunistas son los grandes depredadores de la naturaleza, en los gobiernos de Odebretch Santos y del depravado Petro la producción de coca se elevo a las nubes no solo llenando al país de violencia y corrupción sino que eso significa que se deforestó mas, que se usaron muchos mas precursores químicos para contaminar rios y tierras, y se disparó la minería ilegal con retroexcavadoras, el gobierno del tigre Abelardo será una bendición para la naturaleza, aprenderán los brasileños
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Rob(65737)•Hace 1 horaQue fanatismo tan delirante con "su tigre de papel"…..
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Álamo(88990)•Hace 3 horas¡Gran… dioso!
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juan(5824)•Hace 3 horasAcaso no saben, y la publicaron, de la decisión del tal Arjona que derogó las medidas que protegían a la Amazonia de la explotación minera? Decir ahora que "debe aprovechar la experticia" es acto de cinismo o de estupidez: este dizque gobierno corporativo va con todo a favorecer multinacionales gringas. Editorialicen sobre la sumisión, secreta, a los mandatos de Narco Rubio en relación con los minerales. Dejen de ser cómplices.
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Tulio Claudio(70717)•Hace 4 horas"Infocracia", del filósofo sur coreano Byung Chul Han; esperamos que también funcione en las elecciones de hoy en Israel, las de medio tiempo de Estados Unidos el 3 de noviembre, y las de España el 28 de noviembre. "Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo" José Alfredo Jiménez y Luis Miguel.
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 4 horasEl pueblo brasileño no aceptó sumarse a los virreinatos serviles que como Colombia se habían plegado a la voluntad del desquiciado que patalea en la Casa Blanca y este 3 de noviembre sufrirá un garrotazo electoral que lo pondrá más neroniano y caligülesco de lo que ha sido. Vuelve el péndulo de la derecha al progresismo que corrigiendo los errores de sus dirigentes y gobiernos podrá volver al poder después que los promeseros derechistas se queden en cárcel y plomo como respuesta a sus demandas.
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Mar(60274)•Hace 4 horasEso es una prueba tangible del declive de Trump. Ya empezó a bajar. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
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Mar(60274)•Hace 4 horasEso es lo mejor que ha pasado ultimamente. Creo que muuucha gente se sintió muy feliz con este resultado.
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Alvaro(63032)•Hace 5 horasVan cayendo. El pato Donald ya empezó a caer en las elecciones de medio término, el genocida Natanyau hoy se espera que caiga, Bolsonaro a juicio, y nada de raro que en Colombia volvamos al progresismo que no es Petro, sino como modelo de desarrollo disminuyendo brecha de la desigualdad
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Atenas(06773)•Hace 5 horasEy, Deunamano y escaso caletre, pilas ahí con la redacción: si no, se pifia la idea central: La democracia, mientras…..desastre climático,…….Atenas
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 1 horaBla, bla, bla, bla.
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Atenas(06773)•Hace 5 horasDe los sempiternos elogios sobre la inminente potencia q’ será Brasil.Si tras 12 desperdiciados años espera mejorarlos en estos 4 siguientes, LulaD., terminará como su selección de fútbol: c/vez peor.Su estrecha victoria luego de 3 mandatos es el reflejo de q’ su modelo de gobierno está exhausto; bastan 3 ejem: su red federal de vías-122.000 kms- solo creció el 2%, 2560 km nuevos; solo el 55% de brasileños tiene alcantarillado; el analfabetismo funcional es del 30%.¡Estos mamertos! Atenas
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 1 horaBla, bla, bla, bla.
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luisfer9348(26884)•Hace 2 horas¿Y qué hizo Bolsonaro padre, aparte de depredar el Amazonas?
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Diana cp(85842)•Hace 3 horasJajajaja Excelente
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leunamuno(9808)•Hace 6 horasLa democracia mientras no sea capaz de coordinar el control del desastre climático esta convertida en un saludo a la bandera porque de nada sirve este sonsonete de imbecilidad desastroso e impune. La democracia que conocemos no es la que el mundo necesita. Es esperanzador el triunfo de la izquierda en Brasil, pero no podemos quedarnos aplaudiendo mientras que sabemos que el fascismo ciego no lo dejará gobernar.