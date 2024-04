Es claro que algo andaba muy mal en la Ungrd

Los entes de control, la misma administración Petro y el nuevo director de la Ungrd nos deben aclarar la dimensión de lo que ocurrió en la entidad. Foto: UNGRD

El 25 de enero de este año, en medio de los incendios que se descontrolaron en varias partes del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un dardo a los entes de control: “Nos suspendieron a los funcionarios ejes para atender la emergencia. ¿Eso es hacerle bien al país?”. Se refería, en particular, al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre (Ungrd), Olmedo López, quien estaba suspendido por orden de la Contraloría por no facilitar información sobre actuaciones de la entidad. En su momento, el objetivo de esa frase era ambientar la idea de una cacería institucional en contra de sus funcionarios. Un par de meses después, con López fuera de la dirección en medio de fuertes denuncias de corrupción, y con el nuevo director de la Ungrd, Carlos Carrillo, destapando olla tras olla, no sobra recordar ese aspaviento presidencial. El incendio venía desde la misma institucionalidad dominada por la Presidencia y no habían querido verla.

López se fue de la dirección, impulsado por el presidente Petro, debido a serias dudas sobre la contratación de carrotanques para llevar agua a las zonas más vulnerables de La Guajira. Su caso sigue andando, mientras que Carrillo, el nuevo director, se la ha pasado estas semanas denunciando irregularidades y luchando contra la burocracia interna heredada del mismo López. “Una embarazada también se puede ir a la cárcel”, dijo Carrillo, de manera tajante, para justificar la separación del cargo de la secretaria general Ana María Castaño. Según el nuevo director, Castaño era una ficha de López que estaba obstaculizando los cambios que deseaba implementar. La justicia será la encargada de definir si ese actuar fue ajustado a la ley o violó protecciones laborales.

El caso, no obstante, es que la llegada de Carrillo pareció confirmar las peores sospechas del primer año y medio de la Ungrd bajo el presidente Petro. Solo esta semana cuestionó la calidad de los productos entregados en el contrato para adquirir 1.000 de los 8.000 tanques que se esperaban comprar para el suministro de agua en La Guajira. En una visita de campo, el director señaló que “acá hay 167 tanques, que están hechos en fibra de vidrio y es bastante llamativo, pues aunque cualquiera podría pensar que este material no es el indicado para hacer este tipo de tanques en los que se suponía que iba a reposar el agua de los niños wayuus, pues los contrataron así con una empresa de Itagüí”. También se preguntó por qué pagaron a $8 millones el tanque cuando el precio del mercado es considerablemente menor. Preguntas que tendrán que responder los entes de control, la misma administración Petro y el nuevo director de la Ungrd cuando entregue su reporte final.

Es claro que algo andaba muy mal. También lo es que la Presidencia se desentendió del problema durante mucho tiempo. Se celebra que la nueva dirección quiera enmendar el camino, pero para avanzar en la lucha contra la corrupción hay que mostrar resultados tangibles. El primer paso es que tanta denuncia termine en explicaciones y responsabilidades. Solo así empieza a recuperar la legitimidad la Ungrd.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.