Fraude y manipulación en el Banco Mundial

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) manipularon datos para favorecer a China y Arabia Saudita y perjudicar a Azerbaiyán. Ya había sospechas: en el 2018, Paul Romer, economista en jefe del BM, le ofreció disculpas a Chile por haberlo perjudicado sin justificación en un ranking. En aquel entonces, el economista fue sacado de la institución multilateral de manera poco decorosa. Pero ahora una investigación de expertos independientes encargados por el mismo FMI encontró pruebas contundentes sobre cómo la clasificación de Doing Business ha sido utilizada de manera fraudulenta para consentir a los mayores donantes del Banco. Se trata de una catástrofe con serias implicaciones para la economía global.

La clasificación Doing Business se ha convertido en una pieza esencial de la economía global. El ranking, elaborado por expertos del Banco Mundial bajo criterios supuestamente técnicos e independientes, califica qué tan fácil y seguro es invertir en los países. No es un criterio inane. Los inversionistas extranjeros lo usan junto con los reportes de crédito de cada uno país. Según The Economist, “676 de los proyectos del Banco Mundial (con un valor de US$15.500 millones) en la última década han sido determinados con base en la calificación”. Subir o bajar de puesto en el ranking tiene directa influencia en el bienestar económico de los países. Colombia, por cierto, apareció en el puesto 67 en la última medición del Doing Business.

Ahora sabemos que la clasificación ha sido utilizada de manera caprichosa. En el 2017, China iba a perder siete puestos. Sin embargo, el Banco Mundial, en medio de una etapa de recaudación de fondos de sus donantes, sabía que el Estado autoritario liderado por Xi Jinping responde de manera agresiva a los escándalos internacionales. Entonces, por orden de Jim Yong Kim, director del FMI, y de Kristalina Georgieva, su segunda al mando, se modificó la manera de hacer la medición. ¿El resultado? Para sorpresa de pocos, China quedó bien posicionada. Hoy Georgieva es la directora del FMI.

Lo mismo ocurrió con Arabia Saudita, país que había contratado los servicios del FMI bajo la promesa de que mejoraría su posición en el ranking. Así fue. En notable contraste con Azerbaiyán, país que incurrió en reformas para satisfacer al Banco Mundial, pero perdió puestos. El medio especializado Quartz reporta que el entonces director, Jim Yong Kim, tenía rencillas personales con el presidente de ese país.

Después de todo este escándalo, cobran vigencia las denuncias hechas por Romer en el 2018. En aquel entonces, se conoció que el BM estaba alterando la calificación de Chile para privilegiar a un gobierno de derecha por encima de uno de izquierda. Esto en una entidad que se presenta como técnica, imparcial y confiable.

La revista The Economist pidió la renuncia de la actual directora, Georgieva, por su relación con este escándalo. Nos unimos al llamado, pero no es suficiente. Las mediciones internacionales han sido utilizadas, en muchas ocasiones, para lastimar a países como Colombia, mientras que otros que pueden ejercer matoneo económico, como China, quedan impunes y beneficiados. Para reforzar la globalización y el multilateralismo con base en la confianza, entidades como el Banco Mundial necesitan ser más transparentes en sus criterios. El fraude que estamos viendo es un refuerzo para el populismo que crece en todos los Estados.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

