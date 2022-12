Hay muchas razones para el optimismo, y hoy es un buen día para resaltarlas

Estamos agobiados. El plural se refiere a los colombianos, sí, pero es también una sensación compartida por la humanidad entera. No lo decimos de manera abstracta ni sin pruebas: los estudios del consumo pospandemia de medios de comunicación muestran que las personas están cansadas de leer las noticias, que se sienten asfixiadas por lo que leen como el cubrimiento pesimista de un mundo en llamas. Y no es para menos. Justo después de haber empezado a superar el covid-19, el mundo entró en una guerra con riesgos de ser mundial, Colombia tuvo una campaña electoral agresiva y polarizante, y la información que conocemos sobre la emergencia climática nos arroja cada vez más hacia la desesperanza. Entendemos que muchas personas prefieran desconectarse, buscando algo de alivio en el no saber.

El editorial de hoy, día de encuentro para todos los colombianos, se presenta como una especie de mea culpa: sí, en El Espectador a menudo nos dejamos llevar por la necesidad de cubrir todos los desastres de la política y la sociedad, al punto de que cualquier lector puede sentir que el barco se hunde y poco hay por hacer. No vamos a dejar de hacerlo, por supuesto, pues nuestra misión fundamental es hacer una vigilancia juiciosa al poder, es llevar la atención de nuestra audiencia a los lugares que la necesitan, es proteger la democracia a partir de la denuncia de todas las amenazas que se ciernen sobre ella. Sin embargo, hemos comprendido que también necesitamos hacer un trabajo más juicioso en mostrar que hay personas empujando para que este país salga adelante. Siempre las hay y la inspiración que producen merece mayor espacio en nuestras páginas.

Por eso, desde hace unos meses y por sugerencia de una suscriptora, tenemos un boletín que les llena cada semana los correos electrónicos a nuestros afiliados con noticias de El Espectador que invitan a la esperanza. También por esa razón la edición especial que acompaña este editorial está llena de historias reconfortantes que deben ser resaltadas. Porque apostarle a la paz, que ha sido nuestro principio orientador desde hace décadas, pasa por reconocer que Colombia es el país de la resiliencia, de las personas que insisten a pesar de los obstáculos. Si el lector o lectora necesita motivos para creer en la importancia de la construcción común de la nación que llamamos Colombia, hoy en nuestras páginas encontrará suficientes razones. Estamos convencidos de eso.

No nos detendremos aquí. Comprendemos que el valor de un periódico está en servir de herramienta para quienes lo consumen, y eso pasa, sí, por el periodismo duro de denuncia, pero también por aquel que muestra las bondades que están regadas por todo el territorio nacional. El cinismo y el escepticismo son inútiles cuando estancan, cuando llevan a la asfixia y al agobio. También para nosotros, en nuestra labor, es útil recordar que hacemos lo que hacemos porque creemos en Colombia, en su potencial inconmensurable, en su gente luchadora y solidaria, en que podemos construir un país en paz. Y eso a veces se olvida.

Dejamos esta edición especial como un regalo y una promesa de lo que está por venir. También le extendemos a todos nuestros lectores y lectoras un cálido agradecimiento por estar, por apoyarnos a pesar del agobio y por construir país con nosotros.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

