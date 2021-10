La crisis de Facebook muestra una crisis de la sociedad

Un día después de que cientos de miles de empresas, activistas, medios de comunicación y grupos digitales se dieron cuenta de su dependencia en los productos de Facebook, gracias a una baja inusualmente larga en su servicio, Frances Haugen, exgerente de producto de la empresa, dio un testimonio explosivo en el Capitolio de Estados Unidos. “Facebook está en bancarrota moral”, dijo, argumentando que todos los problemas que hemos visto en el mundo a raíz del monopolio de las plataformas pertenecientes a Mark Zuckerberg son una consecuencia directa de la ambición por más dinero y más poder, en desmedro de las sociedades modernas. Un argumento más para preguntarnos por la conveniencia de que nuestros espacios digitales estén controlados por unas cuantas empresas gigantescas.

Facebook actúa como un gobierno. Cada segundo está tomando millones de decisiones sobre qué ve (y qué no) una persona. Claro, lo hace a través de un sistema de fórmulas que responden a las reacciones de cada individuo, argumento que la empresa ha utilizado para desligarse de la responsabilidad. Pero al crear el sistema, administrarlo y decidir qué priorizar sobre otras cosas, Facebook es un ente regulador de las realidades digitales de cientos de millones de personas. En un mundo cada vez más digital, donde no hay manera de escapar de las redes de esta empresa, en la práctica está ejerciendo un poder desmesurado. Más si observamos que el principal criterio para tomar decisiones es lograr que las personas pasen más tiempo en sus aplicaciones.

Haugen lo dijo con claridad: “Facebook sabe que cuando elige el contenido en el que quiere que nos concentremos, pasamos más tiempo en su plataforma y ellos hacen más dinero. El peligro de las clasificaciones basadas en enganche es que Facebook sabe que el contenido que genera una reacción extrema es mucho más compartible”. El problema es que ese contenido que vemos privilegia nuestros peores instintos. Y las consecuencias nefastas para las democracias son conocidas.

La pregunta es: ¿entonces qué hacemos? Al responder a Haugen, Facebook básicamente dijo que era momento de que lo regularan los legisladores. Pero no es tan sencillo, de entrada porque es la empresa, con su conocido secretismo, la que tiene conocimiento de cómo operan sus decisiones. Adicionalmente, una legislación tendría que aplicar a todo internet, no solo a Facebook, y allí se abren dudas sobre igualdad de condiciones y libertades. Finalmente, no hay una respuesta sencilla. Pero el tema es urgente. Twitter anunció hace poco que les diría a sus usuarios cuándo ciertas conversaciones son problemáticas. Tenemos árbitros del discurso operando sin regulación, sin vigilancia, sin transparencia y sin contrapesos. Eso es una fórmula para el desastre.

El punto también es entender que estas plataformas tienen aspectos que la gente celebra. El lunes, con la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram, muchos emprendimientos pequeños se quedaron sin su principal manera de llegar a los clientes. Hay personas que dependen de ellas para comunicarse. Entonces, debemos encontrar la manera de respetar las características positivas y evitar las negativas. Una primera idea de Kate Klonick, en The New York Times, es rediseñar los sitios de Facebook para alejarse del enganche como única métrica y adoptar un feed lineal. Claro, los usuarios pasarán menos tiempo, pero lo harán sintiéndose mejor y alejados de la peor clase de contenido. Habrá que buscar más respuestas. Lo evidente es que algo tiene que cambiar.

