La farsa de Donald Trump en Venezuela y las críticas de María Corina Machado

María Corina Machado, premio Nobel de Paz, está empezando a criticar la farsa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, y la dictadura de los Rodríguez, Delcy y Jorge, tienen montada en Venezuela. La paciencia de Machado ha sido sobrehumana porque sabe que tiene en la Casa Blanca a un líder narcisista que no acepta contradicción alguna y que tiene poco interés por la democracia en nuestro país vecino. No obstante, ante los constantes bloqueos, la actitud solapada y ofensiva de Rubio y el descaro de los Rodríguez, la líder natural de la oposición venezolana, a la que le robaron las…

María Corina Machado, premio Nobel de Paz, está empezando a criticar la farsa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, y la dictadura de los Rodríguez, Delcy y Jorge, tienen montada en Venezuela. La paciencia de Machado ha sido sobrehumana porque sabe que tiene en la Casa Blanca a un líder narcisista que no acepta contradicción alguna y que tiene poco interés por la democracia en nuestro país vecino. No obstante, ante los constantes bloqueos, la actitud solapada y ofensiva de Rubio y el descaro de los Rodríguez, la líder natural de la oposición venezolana, a la que le robaron las elecciones del 2024, está empezando a alzar la voz. Ya era hora. El teatro que tienen montado en Venezuela es ofensivo contra quienes llevamos años denunciando los abusos del régimen y la desaparición de la democracia.

La gota que derramó el vaso fue casi caricaturesca. Cuando el régimen de Rodríguez anunció diálogos con la oposición, auspiciados por el virrey de facto Rubio, excluyeron a Machado. La premio Nobel de Paz dijo que ha hecho siete intentos recientes de entrar a Venezuela y todos han sido bloqueados por los Estados Unidos. En una respuesta incomprensible, Rubio dijo: “Nunca le hemos pedido a nadie que no deje entrar a alguna persona en ninguna parte del mundo”. Pero investigaciones periodísticas han mostrado cómo funcionarios del Gobierno Trump han hecho todo lo posible para que Machado no regrese a Venezuela porque ven su presencia en el país como “desestabilizadora”, que es un eufemismo para ocultar que no quieren que sus acuerdos con la dictadura de los Rodríguez sean entorpecidos.

Y es que la feria por los recursos naturales de Venezuela está siendo altamente lucrativa para la Casa Blanca y para sus aliados. The New York Times cuenta que “como parte de la toma de control del gobierno de Donald Trump sobre la industria petrolera de Venezuela, Estados Unidos ha establecido una asociación extraordinaria con (Alejandro) Betancourt. Bajo el acuerdo, el Pentágono podría buscar tener una gran participación en su compañía en un arreglo que desafía una comparación fácil en la historia reciente de Estados Unidos”. Sólo hay un problema: Betancourt es un hombre con serios cuestionamientos encima, aunque él los niega todos. De nuevo The New York Times nos informa que “los fiscales en España fijaron como objetivo al petrolero venezolano Alejandro Betancourt en una investigación de lavado de dinero. Autoridades suizas lo investigaron en otra. Ambos países solicitaron su extradición del Reino Unido, donde Betancourt vive en una mansión de campo de 14 habitaciones, y donde las autoridades británicas lo arrestaron hace menos de un año y le prohibieron viajar al extranjero”.

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Machado sabe lo que está ocurriendo. En entrevista con The New York Times, dijo que Betancourt no era un socio serio porque es “uno de los principales ‘responsables’ de lo que nuestra gente está sufriendo en este momento”. Por supuesto, el empresario lo niega todo y la Casa Blanca guarda un prudente hermetismo. Mientras tanto, la premio Nobel de Paz, a pesar de no poder estar en Venezuela, conserva su popularidad en el país. Una encuesta de Bloomberg News encontró que el 52 % de las personas la apoyaría en unas elecciones presidenciales. Y aún así, no la dejan regresar.

La farsa en Venezuela se tiene que denunciar. Eso pasa por celebrar elecciones cuanto antes, a más tardar en la primera mitad del año entrante. Todo lo demás es motivo de sospecha debido a los trucos de los Rodríguez y la irresponsabilidad de la Casa Blanca.

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