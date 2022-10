La inestabilidad gubernamental en el Reino Unido

Los desaciertos cometidos por los conservadores durante los últimos años son una campana de alerta para mejorar su desempeño en el gobierno. Foto: EFE - ANDY RAIN

Aunque las dificultades de Liz Truss, primera ministra de Reino Unido, eran evidentes, no se esperaba que presentara la renuncia a solo 45 días de empezar su mandato. Fuera de ser el gobierno más corto de su historia, deja al Reino Unido en medio de una compleja crisis económica y social, a la que se le suma la inestabilidad política. Entre los candidatos a sucederla aparece de nuevo la figura del controvertido Boris Johnson, su predecesor, quien debió renunciar debido a los escándalos que golpearon su mandato. A pesar del deseo mayoritario de acudir a elecciones generales, los conservadores tienen amarrado el poder hasta enero de 2025.

Son precisamente los tories los responsables de esta situación por la que atraviesan los británicos. Desde la amplia victoria de Boris Johnson, en 2019, y la cómoda mayoría en el Parlamento de los conservadores, se han llevado a cabo políticas erradas como el irresponsable brexit, que dividió al país y no ha traído los supuestos beneficios anunciados. A esto se suman las consecuencias de la pandemia, la agresión rusa contra Ucrania y la alta inflación, que ha elevado el costo de vida a sus niveles máximos en las últimas cuatro décadas. Se esperaba así que la llegada de Liz Truss pusiera orden en la casa, supuestamente por su responsabilidad en el manejo económico; pero no fue así, pues la renunciante primera ministra erró al intentar disminuirles impuestos a los más ricos, lo que le valió serias reprimendas internas y desde el Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento comenzó a perder el apoyo de su partido, que terminó forzándola a su salida en tiempo récord.

Lo que sigue para Reino Unido no es fácil. El 28 de octubre se definirá quién será el reemplazo de Truss. El nuevo líder será escogido entre los tres candidatos más opcionados que, según las encuestas, son Rishi Sunak, exministro de Finanzas; Boris Johnson, ex primer ministro, y Penny Mordaunt, exministra de Defensa. Es así como la posibilidad del regreso de Johnson, luego de su traumático paso por el gobierno, pareciera no ser la mejor opción para su partido. Sin embargo, la apuesta de la mayoría de sus parlamentarios está centrada en la estabilidad de sus escaños y la posibilidad de tener un liderazgo que les permita mantenerse hasta las elecciones de 2025. De esta manera, el nombre de Johnson aparece como el de “un ganador”.

Si las elecciones fueran hoy, las encuestas muestran que los laboristas ganarían por una amplia mayoría sobre los tories. De allí que, en su deseo de recobrar el poder tras 12 años de ejercer la oposición, hayan pedido el adelanto de elecciones, solicitud a la cual se han sumado importantes medios de comunicación como el Daily Mirror y el Financial Times. Keir Starmer, líder laborista, y los liberales demócratas han insistido en la necesidad de ir ya a las urnas, pero legalmente no se percibe ningún interés de sus opositores en permitir que se lleven a cabo. De acuerdo con sus normas, la única posibilidad radicaría en que el Partido Conservador solicitara una moción de confianza contra su propio primer ministro, lo que ha sido catalogado como un suicidio político. Tal vez lo único que podría forzarlos a ello sería una situación política, económica y social tan desesperada que la gente en las calles solicite elecciones inmediatas, algo que no se ve viable.

Reino Unido tiene una importancia significativa no solo en Europa sino en el mundo. Los desaciertos cometidos por los conservadores durante los últimos años una campana de alerta para mejorar su desempeño en el gobierno. El solo pensar en un eventual regreso de Boris Johnson debería encender las luces de alarma, por su errática actuación desde el número 10 de Downing Street. Este parece ser el momento indicado para acudir a elecciones generales, lo que les permitirá a los electores británicos cambiar el rumbo en medio de la tormenta por la que están atravesando.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

