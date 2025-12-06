La OMS se equivocó con la hoja de coca

"No hay motivos para que la hoja de coca sea considerada al nivel de drogas tan peligrosas como el fentanilo y la cocaína". En la foto: Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Foto: EFE - SALVATORE DI NOLFI

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó una decisión decepcionante que muestra cómo las consideraciones políticas pesan más que el sentido común en la política contra las drogas. Desde el 2023, Bolivia presentó una solicitud para que la hoja de coca sea retirada de la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, espacio que comparte con la heroína, el fentanilo y la cocaína. Colombia también se unió a la petición. Sin embargo, en su recomendación que anunció esta semana, la OMS dijo que no hay suficiente evidencia científica para retirar la hoja de coca y que por ende debe continuar en la lista. Lo paradójico es que su inclusión en el grado más alto de prohibición hace virtualmente imposible realizar investigación científica como la que quiere la Organización.

Para el entonces vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, “la hoja de coca es como un sello seco que protege la identidad de los pueblos ancestrales andino-amazónicos”. El argumento es que la inclusión de la hoja de coca en la Lista I tiene un largo historial de racismo en contra de los indígenas, de discriminación y, ante todo, de desconocimiento de la realidad de la hoja. Ese fue el argumento que también utilizó Colombia. En síntesis, no hay motivos para que la hoja de coca sea considerada al nivel de drogas tan peligrosas como el fentanilo y la cocaína. Según el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, “en su forma natural, la hoja de coca representa riesgos mínimos para la salud, dejando de lado milenios de conocimientos indígenas al afirmar que no existe una base sólida para su uso terapéutico”.

Sin embargo, ninguno de esos argumentos fue escuchado por la Organización. Su lógica es taxativa: con la hoja de coca se produce eventualmente la cocaína y, al ser ésta una sustancia peligrosa, no se pueden separar. En el comunicado de la OMS se lee: “Se estima que una hectárea de cultivo de coca produce aproximadamente 4,2 toneladas de hojas frescas de coca al año; una tonelada de hojas frescas produce aproximadamente 1,5 kg de pasta de coca o 1,4 kg de base de cocaína; y un kg de base de cocaína produce aproximadamente 0,9 kg de clorhidrato de cocaína, que suele contener alrededor de un 85 % de cocaína pura”. Es cierto que la hoja de coca puede utilizarse de manera inadecuada, pero eso no significa que por sí misma sea peligrosa y también se cierra la oportunidad de reconocer otros usos conocidos por las comunidades indígenas.

Para la OMS, la única ciencia válida es una que demuestre que la hoja de coca es inofensiva, pero utilizarla para realizar ese tipo de estudios es muy complicado por la inclusión en la Lista I. Al no escuchar a Bolivia y a Colombia, la Organización opta por una postura discriminadora y muy lamentable. Lo que también demuestra por qué cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas a nivel global es tan complicado. Cuando ni siquiera los organismos especializados se abren al sentido común, es imposible pensar en que tendremos políticas públicas más razonables.

