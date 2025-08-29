La paz de los sepulcros en Gaza

La estrategia parece ser la de forzar el desplazamiento masivo del millón de personas que ocupan la Ciudad de Gaza y así destruir la infraestructura que quede en pie sobre la superficie. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

El gobierno de Israel se alista para una invasión total de la Ciudad de Gaza, en la que se han concentrado cerca de un millón de gazatíes en medio de la destrucción causada por los incesantes bombardeos. Las autoridades israelíes los han conminado a desplazarse hacia el sur de la Franja. Se buscaría así el rescate de los rehenes israelíes sobrevivientes, secuestrados hace casi dos años, a pesar de que el jefe del ejército ha manifestado que este tipo de acciones puede provocar la muerte de estos y los familiares claman por un cese al fuego inmediato que permita su liberación.

Hace una semana, el ministro de Defensa, Israel Katz, se refirió a la opción de la destrucción total de la ciudad, al mencionar que “las puertas del infierno se abrirán pronto sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza”, dejando abierta la posibilidad de que el mayor centro urbano de la zona se convierta “en Rafah o Beit Hanoun”, en relación con estas dos poblaciones que fueron bombardeadas y arrasadas. Lo anterior, luego de que los representantes del grupo terrorista Hamás anunciaran que estaban de acuerdo con las condiciones que Estados Unidos había formulado en las negociaciones de paz que vienen mediando Catar y Egipto para lograr un cese al fuego. Una vez más el gobierno de Benjamín Netanyahu aborta la posibilidad de detener el horror en la región.

La estrategia parece ser la de forzar el desplazamiento masivo del millón de personas que ocupan la Ciudad de Gaza, con la promesa de recibir ayuda humanitaria, y así destruir la infraestructura que queda en pie sobre la superficie y acabar con el sistema de túneles en los que se presume están los rehenes que siguen vivos, unos 25 en total. Cada vez son más las voces en Israel que se suman a las protestas en la calle para que Netanyahu desista de esta política de tierra arrasada sin importar la vida de quienes fueron secuestrados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. El gobierno de ultraderecha continúa violando las normas del derecho internacional y del Derecho Internacional Humanitario, no sólo por los desplazamientos forzados, sino por la hambruna generalizada a la que somete a los gazatíes y ya ha ocasionado más de 300 muertes, de las cerca de 63.000 personas asesinadas en los últimos dos años.

Mientras tanto, en Washington, el presidente Donald Trump llevó a cabo una reunión de alto nivel con su yerno, Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair para analizar el futuro de la zona una vez termine el conflicto. Según la ONU, los gazatíes se concentran en un territorio sobre la costa del mediterráneo no mayor al 14 % de todo el territorio de la Franja. A lo anterior hay que sumar la destrucción total o parcial del 94 % de los hospitales en Gaza, la muerte de, al menos, 1.581 trabajadores de la salud y la detención o desaparición de otros 360, según datos del Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás. Luego de la reunión en la Casa Blanca, un funcionario expresó que “el presidente Trump ha dejado claro que quiere que la guerra acabe, quiere paz y prosperidad para todo el mundo en la región”. No hay evidencia de que así sea.

Uno de los últimos hechos deplorables se produjo esta semana cuando un ataque israelí al hospital Nasser mató a más de 20 personas, entre ellas a cinco periodistas. Ese mismo día el expresidente Iván Duque, de manera inexplicable, se reunió con el primer ministro Benjamín Netnyahu para expresarle su apoyo. De continuar las cosas como hasta ahora, luego de la toma y la anunciada destrucción de la Ciudad de Gaza, la tan anhelada paz para la zona solo será la de los sepulcros.

