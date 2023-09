La salud del presidente es un asunto de interés nacional

El presidente tiene el derecho a su privacidad, a descansar o a irse de fiesta en sus tiempos libres si así lo desea. El problema es cuando su actuar privado choca con los compromisos públicos. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

La salud del presidente de la República, tenga el apellido que tuviere y pertenezca a la ideología que fuere, es un asunto de interés nacional si entorpece el cumplimiento de sus funciones públicas. Preguntar por las constantes ausencias del presidente Gustavo Petro, especialmente cuando las razones para ellas dadas a la opinión pública son vagas, acaso mentirosas, no es ejercer una vigilancia invasiva, sino exigir que los colombianos tengan todas las cartas sobre la mesa. Las justificaciones que ha ofrecido el mandatario y las defensas que sus subalternos han esgrimido invitan a cambiar de tema, a menospreciar a quienes cuestionan la situación y no responden a la dignidad del cargo. Eso no niega, tenemos que ser claros, que voces en la oposición política han adoptado estrategias bajas y oportunistas para estigmatizar al mandatario. Se trata de un debate que se ha degenerado en las últimas semanas.

Hablando con Cambio, el presidente Petro dijo que el motivo de sus ausencias “no es nada grave y no es lo mismo siempre”. El mandatario defiende su derecho a descansar, dice que los problemas de agenda han ocurrido por un equipo inexperto en el manejo de los tiempos y también se lamenta por estar muy vigilado. “¿Por qué tengo que estar vigilado? (Álvaro) Uribe se iba para su finca. No todo lo que pasara ahí, conversara o hiciera era de conocimiento público. Yo sé que en el Palacio de Nariño se hacían parrandas de orquestas vallenatas, les gustaba, no tengo por qué criticar eso, pero no había una prensa acuciante. Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar como la Policía”, agregó el presidente, mostrando su incomodidad con el tema. Sin embargo, esa manera de responder parece más una estrategia retórica para cambiar de tema que para explicar el problema de fondo.

Es necesario decir lo obvio: por supuesto que el presidente tiene el derecho a su privacidad, a descansar o a irse de fiesta en sus tiempos libres si así lo desea. El problema es cuando su actuar privado choca con los compromisos públicos. Lo mismo aplica para los posibles quebrantos de salud. Una cosa es poder guardar silencio sobre asuntos íntimos, otra muy distinta es ocultarle al país si hay problemas sistemáticos en la cabeza del Estado. Se trata de un acto de transparencia y de comprender que el presidente como figura renuncia a ciertas potestades personales por ocupar un cargo tan importante para la institucionalidad colombiana. Adicionalmente, es un acto de respeto por la Presidencia y por todas las personas que no saben si el horario en una cita con el mandatario es más una sugerencia que un compromiso. Asistir a lo que se organiza es una parte fundamental de su rol.

Entonces, no, las explicaciones dadas hasta ahora no son suficientes y sacar el espejo retrovisor para decir que hay un doble rasero en la prensa no significa que la pregunta por lo que ocurre pierda relevancia.

Renglón aparte merecen los líderes de la oposición que utilizan las ausencias presidenciales para sembrar rumores y bajezas. Es un ejercicio de la política más ruin que afecta también la legitimidad de las instituciones, solo por querer obtener réditos políticos. El respeto no se puede abandonar en la contienda democrática.

