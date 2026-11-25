Mientras escribimos estas líneas hay personas secuestradas dentro de un supermercado en Cartagena, retenidas por hombres armados que entraron buscando robar un vehículo que transportaba dinero. Hace menos de un día Cúcuta, Norte de Santander, obtuvo el infame reconocimiento como la primera capital del país en sufrir ataques con drones, después de que el ELN bombardeara un comando de la Policía. En la noche del lunes pasado, un carro bomba estalló frente a la Gobernación de Meta, dejando decenas de personas heridas y otro puñado de infraestructura destrozada. La violencia, que ha aumentado en su espectacularidad desde la llegada al…

Mientras escribimos estas líneas hay personas secuestradas dentro de un supermercado en Cartagena, retenidas por hombres armados que entraron buscando robar un vehículo que transportaba dinero. Hace menos de un día Cúcuta, Norte de Santander, obtuvo el infame reconocimiento como la primera capital del país en sufrir ataques con drones, después de que el ELN bombardeara un comando de la Policía. En la noche del lunes pasado, un carro bomba estalló frente a la Gobernación de Meta, dejando decenas de personas heridas y otro puñado de infraestructura destrozada. La violencia, que ha aumentado en su espectacularidad desde la llegada al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, demuestra ser el principal reto en varias regiones del país. La respuesta necesita comprender integralmente qué está ocurriendo y cuáles son las soluciones, más allá del necesario refuerzo a las autoridades.

En el marco de todos estos hechos, el presidente De la Espriella dijo que las raíces de la violencia pueden rastrearse a un “falso proceso de paz, que desmovilizó a unos pocos bandidos, terminó creando cuatro o cinco FARC” y a “un gobierno que empoderó a los criminales y terminó afectando las capacidades de la Fuerza Pública”, refiriéndose al Acuerdo de Paz firmado por la administración de Juan Manuel Santos y a la paz total de la administración de Gustavo Petro. “No vamos a parar hasta que los derrotemos completamente y le traigamos paz al pueblo colombiano. Pero no la paz que se negocia con los delincuentes”, afirmó el actual mandatario.

La idea de la derrota completa puede sonar persuasiva en discursos vehementes, pero se choca en la práctica con la realidad de una violencia que ha evolucionado. Para darle una solución sostenible al país hay que partir de un diagnóstico acertado. Hablar de una “falsa paz” es traicionar a los excombatientes que cumplieron su palabra y que están siendo perseguidos por grupos ilegales. También es faltarle a la verdad: el proceso de paz sí sirvió para desarmar a las FARC como las conocíamos y lo que hay hoy responde a lógicas muy distintas, financiadas por el aumento en la rentabilidad del narcotráfico y, sí, por la incapacidad del Estado de hacer presencia en los territorios históricamente violentados. La fuerza del ELN en Norte de Santander, por ejemplo, no tiene que ver con la paz de 2016, sino con un proceso de abandono estatal de décadas que ha permitido cooptar incluso a la institucionalidad legal. Nuestro país hoy está dividido en sectores bajo control de distintos grupos, mientras que las autoridades se encuentran en una carrera donde van perdiendo, como lo demuestra el uso de los drones.

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El presidente, además de escuchar a sus estrategas militares, debe abrirles la puerta a las comunidades que sufren esta violencia y a los expertos que han sido críticos de la mano dura como único plan viable. Como lo dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, refiriéndose a Norte de Santander, es clara “la urgencia de una respuesta integral del Estado que permita contener esta escalada, proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad en sus territorios. No podemos permitir que la violencia siga extendiéndose y que vivir bajo la amenaza de los explosivos se convierta en parte de la cotidianidad de las familias de este departamento y del país”.

Hace unas semanas el presidente De la Espriella ordenó militarizar Cúcuta. Eso no sirvió para evitar el ataque que vimos. ¿Cuál es la estrategia integral para reducir la violencia?

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