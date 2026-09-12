Lecciones pendientes tras 25 años del horror 

Ayer hace 25 años, el 11 de septiembre de 2001, el mundo presenció horrorizado los ataques terroristas contra Estados Unidos, incluyendo las torres gemelas del World Trade Center en la zona sur de Manhattan, Nueva York. Cerca de 3.000 personas perdieron la vida y más de 6.000 resultaron heridas. La historia del mundo cambió para siempre. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, instó al resto de sus aliados a declarar la «guerra contra el terrorismo». ¿El resultado? La invasión a varios países de Asia Occidental, principalmente Afganistán en 2001, por ser refugio de al-Qaeda, e Irak en 2003, bajo la falsa…

Ayer hace 25 años, el 11 de septiembre de 2001, el mundo presenció horrorizado los ataques terroristas contra Estados Unidos, incluyendo las torres gemelas del World Trade Center en la zona sur de Manhattan, Nueva York. Cerca de 3.000 personas perdieron la vida y más de 6.000 resultaron heridas. La historia del mundo cambió para siempre. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, instó al resto de sus aliados a declarar la «guerra contra el terrorismo». ¿El resultado? La invasión a varios países de Asia Occidental, principalmente Afganistán en 2001, por ser refugio de al-Qaeda, e Irak en 2003, bajo la falsa justificación de la presencia de «armas de destrucción masiva» en ese territorio. Es útil recordar los errores de entonces que aún siguen vigentes en distintas partes del mundo.

El proyecto investigativo «Costos de la Guerra» de la Universidad de Brown en Estados Unidos estima que «más de 940.000 personas murieron a causa de la violencia directa de las guerras posteriores al 11 de septiembre en Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán entre 2001 y 2023. De estas, más de 432.000 eran civiles». Contando la violencia indirecta en las zonas de guerra, la cifra supera los tres millones de personas. Una respuesta desproporcionada y trágica a un acto deplorable.

Este breve repaso hace inevitable poner la lupa sobre varios de los conflictos que acaparan titulares de la actualidad. El despiadado ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 dejó como saldo 1.200 personas asesinadas, entre ellas más de 828 civiles. La respuesta desde Tel-Aviv, como se sabe, ha sido brutal: en enero de este año, el propio ejército israelí reconoció la muerte de 70.000 personas desde el ataque de Hamás hasta el alto el fuego pactado el 10 de octubre de 2025. Pasado poco menos de un año, poco o nada queda de aquel gesto de paz, tras el cual Unicef ha sumado 300 niños a la lista de Naciones Unidas de más de 64.000 menores gazatíes heridos o asesinados.

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Parece que el mundo está atrapado en una espiral de violencia desmedida, mientras que los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz están bajo ataque constante. Ya hemos discutido aquí en varias ocasiones cómo la cruzada contra la Corte Penal Internacional, la deslegitimación de la Organización de las Naciones Unidas e incluso la irrelevancia de la Organización de Estados Americanos hace que tengamos menores herramientas diplomáticas para evitar los conflictos. Estados Unidos está en una guerra sin final a la vista en Irán, mientras que regímenes autoritarios como el ruso sienten que pueden operar según su capricho y sin mayores cuestionamientos.

Después del 11 de septiembre, una frase que se popularizó fue la de “nunca olvidaremos”. Pero exactamente qué es lo que no olvidaremos no parece ser muy claro. La guerra sigue trayendo más dolor, los civiles siguen quedando en medio de los poderosos y el orden mundial se está reconfigurando de maneras autoritarias.

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