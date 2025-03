Los congresistas no piensan bajarse el sueldo

El Congreso comenzó a debatir un proyecto para reducir el salario de sus miembros. ¿Qué pasará? Si la historia es un indicador, ya sabemos la respuesta: algo así no se aprobará. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una vez más, nos convoca una tradición nacional que une al país. No nos referimos a los nuevos partidos de la selección Colombia ni a un carnaval. Hay una práctica periódica que no tiene pierde, moviliza las emociones de los colombianos y siempre termina en lo mismo: el Congreso ha comenzado a debatir un proyecto para reducir el salario de sus miembros. ¿Qué pasará? Si la historia es un indicador, ya sabemos la respuesta. Por supuesto que algo así no se aprobará. Lo llamativo será ver qué tipo de argumentos, “jugaditas” y evasiones dan nuestros honorables congresistas para justificar seguir devengando $48′142.046 mensuales, mientras que el salario mínimo en nuestro país, si se incluye el auxilio de transporte, es de $1′623.500 mensuales.

En esta ocasión, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro fueron quienes presentaron la iniciativa. No son los primeros y, sospechamos, tampoco serán los últimos. Se ha vuelto tradición en el Congreso que cada tanto algún senador o representante tome la iniciativa y le prometa al país una reducción en los sueldos. La consulta popular que en su momento impulsó Claudia López movilizó 11′671.420 votantes contra la corrupción. De esos, 11′420.208 personas votaron a favor del artículo que buscaba reducir el sueldo de los congresistas, pero como no fue vinculante por faltar unos 400.000 votos, en el Congreso no se dieron por notificados y siete años después seguimos en el mismo debate.

En su cuenta de X, el senador Cepeda escribió que ya “comenzaron los pretextos para hundirlo: que debe incluir los salarios de otros funcionarios del Estado, que la ponencia fue presentada en fecha inadecuada, que se debe revisar si tiene el aval del Gobierno...”. La senadora Pizarro hizo eco a lo dicho: “Este Congreso ha hundido el proyecto de ley precisamente argumentando que no se podrían tocar los demás salarios del Estado. Entonces pongámonos de acuerdo: lo hunden porque incluye que se modifiquen también los altos salarios del Estado y lo quieren hundir porque no lo incluye. ¿Quién los entiende?”.

Sin embargo, en el Congreso ya empezaron las declaraciones que buscan causar lástima. Los congresistas piden no ser estigmatizados, argumentan que hay otras prioridades, o simplemente se preparan para obstaculizar el proyecto con “jugaditas” procedimentales para garantizar que, pase lo que pase, nunca se convierta en ley. Es lo que ha ocurrido. Los políticos saben que la sociedad colombiana desconfía de ellos y quiere que ganen menos, pero no les importa. No se dan la pela de dar la discusión en público porque no les hace falta: saben que la complicidad de sus compañeros encontrará la manera de que algo similar siempre sea sepultado.

Entonces, Colombia está con una de sus tradiciones más firmes: el país reclama algo, los congresistas hacen escándalo y no pasa absolutamente nada. Se ha dicho que reducir el sueldo es una medida populista, que no logra nada contra la corrupción sino que la fomenta, que no reconoce el buen trabajo que sí hacen algunos congresistas. Esos argumentos no reconocen que la esencia del debate es simbólica: los colombianos están cansados de sentir que su Congreso no los representa, que se trata de un espacio diseñado para enriquecer a unos pocos y no para construir confianza con el país. Un acto de humildad como la reducción del sueldo podría ser un paso en la dirección correcta, pero ya sabemos cómo terminará este baile.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.