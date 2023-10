Los debates de la terna para fiscal

A la terna del presidente Petro no se le deben poner más trabas. Foto: JORGE LONDOÑO

Dos debates curiosos y problemáticos surgieron a partir de la terna presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro, para elegir a la próxima fiscal general de la Nación. El primero es sobre si, después de haber seleccionado tres nombres, el mandatario tenía la potestad de rebarajar y modificar la terna. El segundo, más extraño por ser fomentado desde la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), se pregunta si es discriminación excluir a los hombres de la terna. Las decisiones que se tomen para resolver ambas preguntas apuntan directamente a la solidez institucional y al corazón de las acciones afirmativas.

Ayer la CSJ resolvió el primer debate. En un evidente descuido de la Casa de Nariño, que tenía premura por buscar dar un golpe de opinión en medio del escándalo de Nicolás Petro, la terna original que presentó el presidente tenía un nombre que causó polémica: Amparo Cerón. La abogada, cercana a Néstor Humberto Martínez y que estuvo a cargo de decisiones cuestionadas en el caso Odebrecht, rompía con la intención del mandatario de proponer tres nombres intachables y que probasen autonomía. Entonces, se cambió la terna para incluir a Luz Adriana Camargo, mano derecha del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Pero surgió un problema, pues Cerón le dijo a la CSJ que ella no había renunciado y que tenía un derecho adquirido de ser entrevistada por el alto tribunal. ¿Perdía, entonces, el presidente la potestad de elegir a los integrantes según su criterio?

Más allá de que es extraño que Cerón no haya renunciado cuando su selección perdió legitimidad, el alto tribunal fue claro y sentó un precedente importante. En un comunicado, la CSJ explicó que el presidente de la República “está facultado para modificar o reemplazar la terna para fiscal general hasta cuando la corporación emita el acto administrativo que declara que las candidatas cumplen los requisitos”. Es decir, sale Cerón y queda Camargo.

El otro debate sigue vigente, pues el magistrado de la CSJ Gerardo Botero Zuluaga presentó una tutela ante el Consejo de Estado. Según el togado, el presidente Petro está violando la equidad de género, pues al presentar una terna de solo mujeres está direccionando “en forma obligatoria e inexorable” la elección de “una persona del sexo femenino”. Esto “excluye al sexo masculino” y viola el derecho a la igualdad. Es preocupante que un miembro del alto tribunal tenga una concepción tan errada de la Constitución y no parezca comprender la justificación detrás de la Ley de Cuotas.

Esperamos que el Consejo de Estado rechace la tutela por dos motivos. Primero y más importante, porque son las mujeres, no los hombres, quienes históricamente han sido excluidas de los cargos de poder, situación que motiva las acciones afirmativas. La igualdad no es un cálculo de suma cero ni se puede quedar en la simplificación de proponer hombres y mujeres en números similares, sino que debe garantizar que en efecto se elijan más mujeres. La Fiscalía solo ha tenido una fiscal general de la Nación y apenas duró un año. Segundo, porque la Ley de Cuotas se creó como un mínimo, no como un techo: garantiza que haya al menos una mujer en las ternas, pero no prohíbe que sean listas exclusivamente de mujeres. A la acertada decisión del presidente Petro no se le deben poner más trabas.

