Los no vacunados son una tragedia evitable

Cada vez más colombianos se están muriendo por COVID-19 en comparación a los meses pasados. Nos acercamos a la temible cifra de 200 personas muertas al día y los expertos calculan que podríamos incluso alcanzar las 400 personas diarias en unas semanas. Sin embargo, para la tasa de contagios tan elevada por culpa de ómicron, la letalidad está reducida, pues podríamos estar cerca de las 1.000 muertes cada día. ¿La diferencia? La vacunación. La abrumadora mayoría de colombianos que están muriendo no se habían vacunado o tenían un esquema de vacunación incompleto. Estamos en la crónica de una tragedia anunciada y evitable.

No es exageración. En Bogotá, las unidades de cuidados intensivos (UCI) tienen una ocupación del 68 %. De los pacientes que están allí, el 60 % no está vacunado. Los casos más graves son de aquellos sin inmunidad. Como explicó Guillermo Ortiz, líder UCI de la subred Centro Oriente: “Estamos viendo cómo en pacientes vacunados, a pesar de poder adquirir el COVID-19, generalmente la manifestación es una ‘gripa’ fuerte, diferente a los no vacunados, en quienes sí tenemos cuadros severos, críticamente enfermos, que nuevamente ocupan nuestras camas en las unidades de cuidado intensivo”.

Abundan los relatos anecdóticos que prueban este lamentable contraste. Noticias Caracol contó la historia de una mujer de 40 años que gozaba de buena salud y no creía en el COVID-19 ni en la vacuna. Ahora lleva casi dos semanas en una UCI y envía un mensaje clarísimo: “Es horrible, son unos síntomas horribles, uno ve mejor dicho el infierno y el cielo”, dice, “no quería la vacuna y vea. Tanto dudar y estoy a punto de la muerte por no creer, por no cuidarme. Eso es como una tortura, entonces que se vacunen”.

Tenemos que hablar con franqueza del terror que el COVID-19 representa para los pacientes más críticos, porque Colombia está en un momento de resistencia innecesaria a la vacunación. Los discursos antivacunas han sido efectivos para promover el miedo y obtener popularidad. Esto ayuda a que la pandemia continúe y siga cobrando víctimas. Lo peor es que tenemos las herramientas para combatir el COVID-19: la baja letalidad en casos de personas vacunadas lo demuestra. ¿Por qué insistir en la resistencia?

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud reportó que se han aplicado 69’789.455 de dosis contra el COVID-19, con 30’681.379 esquemas completos de vacunación y cinco millones de dosis de refuerzo aplicadas. El Plan Nacional de Vacunación ha sido un esfuerzo contundente para inmunizar al país y, de paso, reducir la carga que han llevado los profesionales de la salud durante dos años. Por eso es frustrante que las historias de las UCI en toda Colombia sean similares, llenas de personal médico cansado de tener que enfrentar una tragedia evitable.

Es inaceptable que cientos de personas mueran a diario por COVID-19. Necesitamos redoblar esfuerzos para que toda Colombia se vacune.

