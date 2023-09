Muy importante que el caso Char llegue hasta el final

Todo lo relacionado con la compra de votos de Aida Merlano ha dejado muchas preguntas. Foto: Archivo

La medida de aseguramiento contra el expresidente del Congreso Arturo Char muestra que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene indicios suficientes en su contra. Aunque todavía falta que el proceso avance y el exsenador tiene derecho a la presunción de inocencia, no era aceptable que hubiese movido su residencia a Estados Unidos mientras en Colombia hay preguntas pendientes sobre su conducta. Lo que necesita el país es que se abandonen las tácticas dilatorias, que aplazaron cinco veces la indagatoria de Char, para lograr entender hasta dónde llegaron los tentáculos de la compra de votos en el Atlántico.

La CSJ emitió orden de captura internacional por considerar que Char ha presentado “un comportamiento que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa”. Al cierre de esta edición, el expresidente del Congreso dijo que volvería al país a enfrentar el proceso y agregó: “He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora (Aida) Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión pública”. Se trata de la actitud correcta. En Colombia y más aún frente a la Corte Suprema, están dadas todas las garantías para que se haga un proceso justo. ¿La estrategia jurídica dejará de intentar recusar a los magistrados involucrados en la investigación para poder llegar a una decisión cuanto antes?

Es cierto que nada está probado y también que Char conserva la presunción de inocencia. No obstante, todo lo relacionado con la compra de votos de Aida Merlano, condenada a 15 años de cárcel por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas, ha dejado muchas preguntas. Su fuga se dio en condiciones que no han sido explicadas y que muestran la existencia de personas con poder en las sombras que el país aún no ha conocido. Desde entonces, el testimonio de Merlano ha indicado que quienes la llevaron al espacio de la política nacional hacían parte del entramado para vulnerar la democracia. Los Char, los Gerlein y varios empresarios del Atlántico han sido mencionados, pero hasta ahora la única persona tras las rejas ha sido ella.

Entonces, existe duda razonable sobre la idea de que Merlano hizo todo sola. Por eso es tan importante que el proceso contra Char llegue a su final, sea cual fuere la decisión. Se trata de un precedente importante en un país donde abundan las denuncias de compra de votos.

Según se ha conocido, la Corte Suprema tiene pruebas en el expediente que vinculan al exsenador con el proceso que llevó a Merlano al Congreso y que le garantizó a él 102.121 votos en las elecciones del año pasado. La sombra recae sobre su clan político familiar, sobre Cambio Radical que ha construido gran parte de su influencia sobre esos votos en la Costa y sobre el sistema electoral colombiano. Es momento de llegar a respuestas claras.

